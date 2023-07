Pokal: TSV Ottersberg erwartet TSV Fischerhude-Quelkhorn zum ungleichen Derby

Von: Ulf Horst von der Eltz

Erster Pflichtspiel-Auftritt als Ottersberger Coach: Mike Gabel trifft im Pokal auf Fischerhude-Quelkhorn. © Hägermann

Zwar steht am Wochenende zunächst die Qualifikationsrunde im Fußball-Bezirkspokal an – aber im Vorgriff aus der ersten Hauptrunde steigt am Freitag ein äußerst brisantes Duell: Der TSV Ottersberg trifft um 19:30 Uhr auf den TSV Fischerhude-Quelkhorn.

Ottersberg – In diesem ungleichen Flecken-Derby sind die Rollen klar verteilt. Die grün-weißen Gastgeber um Trainer Mike Gabel gehen als Bezirksliga-Titelkandidat Nummer eins hochfavorisiert ins Match. „Dieser Rolle sind wir uns bewusst, ihr wollen wir natürlich auch gerecht werden“, verspricht Gabel. Für den Rückkehrer an die Wümme kommt dieser Termin eigentlich viel zu früh, „denn es ist ja noch Vorbereitungszeit. Also ist das Duell für uns ein Testspiel mit Wettkampfcharakter.“

Auch für Gegenüber Vitalij Kalteis zählt der Evergreen an der Wümme noch zur Eingewöhnung: „Für uns geht es in erster Linie darum, die Neuen zu integrieren, damit sie sich so schnell wie möglich in der Mannschaft zurechtfinden. Ich weiß auch noch nicht, wie die Aufstellung letztendlich aussieht.“

Kalteis will den Favoriten ärgern

Da will sich der Retter wohl nicht in die Karten blicken lassen. Während Lukas Klapp und Jan Schröder noch pausieren, lässt Kalteis offen, wer von den beiden neuen Keepern Benedikt Frank und Julian Wedemeyer spielen wird. Obwohl er die Ottersberger durch die vielen Zugänge als „Unbekannte“ bezeichnet, hat er ein klares Ziel: „Wir nehen das Match sehr ernst und wollen den Favoriten ärgern.“

An die Ernsthaftigkeit appelliert auch Mike Gabel bei seinen Platzherren. „Man sagt ja immer, dass in einem Pokalspiel alles möglich ist. Trotz der Tabelle der abgelaufenen Saison werden wir Fischerhude nicht unterschätzen. Ich weiß auch noch nicht, ob ich rein ergebnisorientiert spielen lasse oder dem Team Vorgaben mache, was ich sehen will.“

Gabel hofft auf einen Throl-Einsatz

Während Esin Demirkapi (bei einer Hochzeit) und Dominik Rosenbrock (privat) fehlen, steht ein dickes Fragezeichen hinter Görkem Colak (Bänderverletzung). Bei Daniel Throl, den Fußprobleme plagen, hofft Gabel auf einen Einsatz: „Aber nur, wenn er schmerzfrei ist.“ Das Match wurde übrigens vorgezogen, weil der ursprüngliche Termin eine Woche später nicht in die Planungen des TSV Ottersberg passte.