Dörverdens Coach Pohlner lässt das Hülsener Chaos kalt

Von: Björn Drinkmann

Kündigt für das Spiel in Thedinghausen eine Überraschung in der Aufstellung an: Uphusens Aykut Kaldirici (l.), der sich hier gegen Brunsbrocks Tobias Bening behauptet.

Nur einen Punkt bisher aus 17 Saisonspielen geholt, zweimal bereits aus Personalmangel nicht angetreten: Der SVV Hülsen II befindet sich in der Fußball-Kreisliga auf einer Negativ-Rekordjagd und stellt vor dem anstehenden Spieltag die spannende Frage, ob er erneut kein spielfähiges Team voll bekommen wird und damit vorzeitig als erster Absteiger feststehen würde.

SVV Hülsen II - TSV Dörverden. Nach dem man zuletzt zweimal nicht antreten konnte, hat SVVH Trainer Koray Vurus sein Amt am Freitagabend niedergelegt (siehe Kasten). Seiner Aussage nach wird die Mannschaft beim Heimspiel gegen den TSV Dörverden antreten, um den Fortbestand des Spielbetriebs in der Liga zu sichern.

Von dem Chaos beim Nachbarn lässt sich Dörverdens Nils Pohlner nicht beeindrucken: „Es ist doch klar, dass es für uns ein Pflichtsieg ist. Doch auch den muss man erst mal schaffen! Wir gehen daher mit vollem Engagement in das Derby.“ Ihm stehen dabei Feyzi Gören (fünfte Gelbe), Yanick Bögelsack (privat) und Keeper Peer Geier (krank) nicht zur Verfügung. Dazu sind Lasse Burdorf, Pascal Deke und Leon Delleske noch fraglich.

TSV Uesen – SV Baden. Von einem extrem wichtigen Spiel spricht Uesens Coach Benjamin Nelle, der mit aller Macht verhindern will, doch noch einmal ganz unten reinzurutschen. Dafür darf gegen Baden keinesfalls verloren werden. Ausgerechnet jetzt wird es personell besonders eng, denn Sascha Kohler, Mirko Duhn, Phillip Rattinger und Waldemar Tepilton sind verletzt oder angeschlagen. Louis Bischoff ist krank, Nick Schmock wird wegen der fünften Gelben Karte fehlen.

Nach dem Wittern der Chance hört es sich bei Badens Tim Schwentke zwar nicht so wirklich an. „Nach den letzten Ergebnissen fällt es schwer, an Siege zu glauben“, so Schwentke, der sich allerdings freut, dass einige A-Jugendliche den Kader verstärken. Fehlen werden ihm Rocat Undav (Rotsperre), Azad Görmez (privat) und Marco Schierloh (Urlaub). Dafür ist Jan-Hendrik Syeren wieder mit dabei.

TSV Lohberg – SV Hönisch. „Um tatsächlich etwas Zählbares mitzunehmen, müssen wir deutlich besser als noch gegen Achim performen“, erwähnt Lohbergs Trainer Ricardo Seidel den eher glücklichen Punktgewinn beim TSV Achim. „Wir werden den Fokus ganz deutlich auf unsere Offensive legen und versuchen, so den Druck zu bestimmen“, so Seidel weiter.

„Lohberg ist derzeit schwer auszurechnen und im Angriff sehr effizient“, befindet Hönischs Waldemar Kammer. Er muss auf die rot-gesperrten Andreas Rudat und Patrick Post verzichten. Zu dem fehlen Alper Dogru (Urlaub) und Kai Klein (verletzt).

FSV Langwedel-V. – TSV Brunsbrock. Im Hinspiel hatten die Langwedeler die Partie lange offen gestaltet, was Trainer Sascha Lindhorst schon als Erfolg verbucht hatte: „Wir haben nichts zu verlieren. Das sind die Spiele, die Spaß machen!“ Nick Edelberg, Jan-Luca Rohlfs, David Queitzer und Jonas Tiedemann sind verletzt. Zudem muss Bastian Heimbruch wieder arbeiten und Henrik Hollatz ist noch im Urlaub.

Beim TSV Brunsbrock hat sich die zuletzt angespannte personelle Situation verbessert, da die erkrankten Spieler allesamt zurück sind. „Daher sehen wir uns auch gewappnet und hoffen, uns ähnlich wie im Hinspiel durchzusetzen, um den zweiten Platz zu verteidigen“, so Trainer Nils Vierkant.

TSV Bassen II – TSV Etelsen II. Bassens Trainer Marius Wagener und sein Stürmer Pierre Granig werden vormittags erst für Etelsens Altherren auflaufen, um dann um 13 Uhr gegen die zweite Mannschaft anzutreten. Wageners Kader wird in der Rückserie des Öfteren sehr dünn besetzt sein, denn Claas Neumann, Volker Henke und Michel Richter werden über einen längeren Zeitraum verletzungsbedingt fehlen.

Spitzenreiter Etelsen II freut sich nach drei Spielausfällen in Folge endlich auch wieder eingreifen zu können. Tim Krohe, Pascal Pongers und Florian Schrader fehlen Trainer Andy Wilkens verletzungsbedingt. Dominik Cohrs ist aktuell nur in Gedanken bei der Mannschaft – er weilt im Liebesurlaub. „Ich erwarte ein absolutes Kampfspiel in Bassen. Daher müssen wir von der ersten Minute an zu 100 Prozent da sein“, so Wilkens.

TSV Thedinghausen – TB Uphusen II. Im Hinspiel gab es für die Zuschauer mit gleich sechs Toren in der ersten Hälfte ein wildes Spektakel zu sehen. Das muss Thedinghausens Trainer Lutz Schröder nicht noch einmal haben: „Wir werden wie gegen Hönisch versuchen, den Fight anzunehmen und unsere spielerischen Möglichkeiten gewinnbringend in die Waagschale zu werfen.“ Schmerzlich vermissen wird er den gelb/rot-gesperrten Jan-Dirk Oelfke. Allerdings konnten andere Akteure ihre Blessuren auskurieren, sodass der Kader wieder etwas breiter besetzt sein wird.

TBU II-Spielertrainer Aykut Kaldirici hat alle Mann an Bord und kündigt eine Überraschung für die Startelf an. Einzig bei Keeper Fabian Wild, der länger verletzt war, steht noch ein Fragezeichen auf seinem Kaderbogen. bdr

Koray Vurus steigt beim SVV Hülsen II als Trainer mit sofortiger Wirkung aus Koray Vurus vom SV Vorwärts Hülsen II hat seinen Ausstieg als Trainer vorgezogen und sein Amt sofort niedergelegt. „Es ging einfach nicht mehr. Ich habe unzählige Telefonate geführt, um irgendwie Spieler für die Begegnungen zu bekommen, aber dabei fast ausschließlich Absagen erhalten. Die personelle Situation, auf die ich schon vor längerer Zeit hingewiesen habe, war nicht mehr hinnehmbar. Da es auch intern einige Unstimmigkeiten gab, ging es einfach nicht mehr weiter“, erklärte Vurus am Freitag auf Nachfrage. Sein Team konnte zuletzt zweimal nicht in der Kreisliga antreten und wenn es ein weiteres Mal passieren sollte, würde die Mannschaft automatisch vom Spielbetrieb ausgeschlossen werden. Trotzdem hegt der 33-Jährige keinen Groll auf den Verein. „Ich bin dankbar für die Chance, die mir der SVV Hülsen gegeben hat. Das waren auf jeden Fall schöne zehn Jahre im Verein“, so Vurus, der jetzt nach vorne auf eine neue Aufgabe blicken möchte, abschließend.