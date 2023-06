Rallye: Podestplatz für Dörverdener Christian Lemke in der Schweiz

Christian Lemke (rechts) und Beifahrer Stephan Schneeweiß (2.v.r.) belegten in der Schweiz den dritten Platz. © Lemke

Der ADAC Opel e-Rally Cup feiert in diesem Jahr sein Debüt im Ausland. Es stand das erste schweizerische Gastspiel des ersten elektrischen Rallye-Markenpokals weltweit an. Mit der 19. Rallye Du Chablais in Aigle wartete auf den Dörverdener Christian Lemke und seinen erfahrenen Beifahrer Stephan Schneeweiß in seinem 136 PS starken Opel Corsa-e Rally ein weiterer Höhepunkt. Am Ende belegte das Duo einen hervorragenden dritten Platz.

Dörverden – Für Lemke und Schneeweiß war es in diesem Jahr der erste Start im Ausland. Nach dem Abfahren der rund 100 Wertungsprüfungskilometer ging es voller Vorfreude und mit jeder Menge Respekt in die ersten drei Wertungsprüfungen. Dort ging es in erster Linie darum, sich so schnell wie möglich wieder mit dem Auto vertraut zu machen. Das gelang mit einem guten vierten Platz im Gesamtklassement. „Uns war von Beginn klar, dass die anderen 14 Teams unserer Division es uns nicht leicht machen würden, weshalb wir gegen die erfahrenen Teams Carlberg/Carlberg und Reiter/Nemenich unseren Speed erhöhen mussten“, so Lemke. Lange Wertungsprüfungen (WP), diverse Sprungkuppen und tückische Abzweige standen auf dem Aufschrieb von Beifahrer Schneeweiß. Der Aufschrieb wurde den Straßenverhältnissen und möglichen Wetterkapriolen vorsorglich angepasst. Das zahlte sich aus. Bei unberechenbarem Wetter, Sonne und Regen im launischen Wechsel verzeichnete das Duo in der ersten Wertungsprüfung des zweiten Tages eine Bestzeit in der Division. Zum Ende der WP 11 ereilte beide jedoch kurz vor dem Ziel ein Plattfuß, der in der Summe rund rund Sekunden kostete.

Dank der guten Arbeit des Serviceteams Schmack war das Auto perfekt vorbereitet. Da auch das Zusammenspiel zwischen Lemke und Beifahrer Schneeweiß glänzend harmonierte, belohnte sich das Duo zum Ende der 19. Rallye Du Chablais mit dem dritten Platz in der Division. Die drittschnellste Zeit auf der Power-Stage der letzten WP 14 brachte zusätzliche drei Punkte ein. „Die Freude über dieses Ergebnis war bei uns und unserem Service-Team außerordentlich – alle haben einen souveränen Job gemacht und können zurecht stolz auf sich sein“, berichtet Christian Lemke.

Die Rallye war extrem anspruchsvoll – so heftig wie einige Passagen der Rallye Mont-Blanc letztes Jahr, nur eben über die volle Distanz. Die Fahrbahnbeläge wechselten ständig, es ging bergauf und bergab, schmale, schnelle Pisten, dazu das wechselnde Wetter – es war wirklich superschwierig und teilweise ein echter Reifenpoker. „Wir haben unheimlich viel gelernt, nicht zuletzt beim Aufschrieb. Und ich freue mich riesig über den dritten Platz. Von der Charakteristik und vom Anspruch her war dies die härteste Rallye, die wir im Cup je gefahren haben. Die ständig wechselnden Bedingungen mit mal trockener und mal nasser Piste haben es nicht einfacher gemacht. Es war schwierig, sich am Limit zu bewegen, ohne es zu überschreiten. Ich freue mich riesig, dass es alles ohne Probleme funktioniert hat“, so Stephan Schneeweiß abschließend.

Punktestand ADAC Opel Electric Rally Cup 2023 (nach 2 von 8 Läufen): 1. Reiter 65 Punkte. 2. Carlberg 56. 3. Lemke 46. 4. Rumeau 35. 5. Pröglhöf 33. 6. Callea 27. 7. Tarta 23. 8. Rott 22. 9. Van Hoof 22. 10. Gudet 16. 11. Wittenbeck 9. 12. Baur 8. 13. Oprea 8. 14. Mendoza 4.