Daniel Schröder: Pleiten, Pech und Pannen bei Afrika-Rallye

Enttäuscht kehrte jetzt der Thedinghäuser Rallye-Fahrer Daniel Schröder vom dritten Rennen um die Südafrikanische Meisterschaft, dem „South African Rally-Raid Championship“, zurück. Zwar reiste der Motorsportler mit viel Zuversicht in die Stadt Jwaneng (Botswana), am Ende aber warfen zahlreiche Probleme am Fahrzeug den Fahrer des PS Laser Racing-Teams und seinen Beifahrer Ryan Bland in der Gesamtwertung weit zurück.

Thedinghausen – Schon die Anreise verlief alles andere als optimal, denn Flugverspätungen brachten das Timing ordentlich durcheinander. Letztlich traf Schröder am Freitag dann über Umwege gerade noch rechtzeitig zum Qualifying in Jwaneng ein. Dieses diente der Bestimmung der Startpositionen für die erste von zwei 220 Kilometer langen Runden am Samstag. Die Ergebnisse des Samstagsrennens wurden wiederum zur Festlegung der Startreihenfolge für den finalen Renntag herangezogen.

Für das Duo stand dann schon dieses Qualifying unter keinem guten Stern. Denn Schröder/Bland hatten keine Gelegenheit, zuvor Testfahrten durchzuführen. Daniel Schröder schilderte die Schwierigkeiten, mit denen sie zu kämpfen hatten, später so: „Heute haben wir gelernt, warum man immer sein Auto vor dem Rennen testfahren sollte, egal wie gut die Mechaniker es vorbereitet haben. Nach den ersten paar Kilometern habe ich bereits gemerkt, dass irgendetwas mit den Bremsen nicht in Ordnung war. Deshalb habe ich vor jedem Bremsvorgang gepumpt, damit sie besser funktionieren. Bei Kilometer 40 bemerkten wir, dass sie überhitzten. Nach einer Kurve konnten wir nicht mehr richtig beschleunigen. Daher mussten wir leider anhalten und die vordere Bremsleitung lösen. Die letzten 20 Kilometer hatten wir nur noch die Hinterradbremse, also mussten wir vorsichtig fahren. Wir haben wahrscheinlich insgesamt etwa acht Minuten verloren.“ Trotz dieses ersten Rückschlags verlor das PS Laser-Team seinen Optimismus (noch) nicht.

Der Start in die erste Runde verlief dann trotz erneuter Bremsaussetzer beim Einfahren, die noch behoben werden konnten, vielversprechend. Und das, obwohl Schröder/Bland aufgrund der Probleme im Qualifying von Position 33 antreten mussten. Sie fuhren mit einem guten Tempo und überholten zahlreiche Konkurrenten. Bei Kilometer 60 aber bemerkte der Thedinghäuser dann Aussetzer in der Servolenkung beim Herausfahren aus den Kurven. Bei Kilometer 130 fiel die Servolenkung schließlich komplett aus, die letzten 90 Kilometer mussten so ohne Unterstützung absolviert werden. Trotz der Schwierigkeiten hielt Schröder ein hohes Tempo von 130 – 140 km/h aufrecht, was jedoch auch mit Risiken verbunden war. Schröder: „Wir waren zuvor gut dabei. Ich konnte es nicht akzeptieren, viel langsamer zu fahren. Trotzdem haben wir wertvolle Zeit verloren, aber wir haben es zumindest zu den Pits geschafft.“

Die Mechaniker hatten nun 30 Minuten bis zur zweiten zu fahrenden Runde Zeit, um den Fehler zu finden und das Auto wieder instand zu setzen. Das gelang auch, doch das Pech wollte einfach nicht weichen. Denn erst stellte sich in Runde zwei ein Plattfuß ein, bei Kilometer 135 prallte das Duo dann frontal gegen einen Baum, weil die Lenkung versagte. Nachdem alles wieder behoben werden konnte, machte dann kurz vor dem Ziel ein zweiter Reifen schlapp. Schröder zuckte da am Sonnabendabend nur mit den Schultern, sagte: „Das Glück meinte es wahrlich nicht gut mit uns. Aber egal! Hauptsache, wir sind weiter im Rennen.“

Doch auch der letzte Renntag sollte für das PS Laser Racing-Team absolut turbulent verlaufen. Schon nach 40 Kilometern der ersten von zwei 214 Kilometer langen Etappen traten erneut Probleme mit der Servolenkung auf, und diesmal fiel sie sofort komplett aus. Schröder musste erneut 170 Kilometer knallhart arbeiten, um die erste Runde zumindest noch zu beenden. Doch auch die Abschlussrunde verlief völlig verkorkst, denn in der meldete sich nach rund 100 Kilometern schließlich die Kupplung ab. Da eine Reparatur auf der Strecke nicht möglich war, musste das Duo von der Strecke abfahren und direkt zu den Pits zurückkehren.

Daniel Schröder meinte später nur noch kopfschüttelnd: „Es war wirklich ein sehr frustrierendes Wochenende, keine einzige Runde ohne Probleme. Es sollte einfach nicht sein.“