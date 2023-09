Gute Platzierung für Dressureiterin Ulrike Hatzl

In Brunshausen wusste Ulrike Hatzl vom RV Aller-Weser zu überzeugen. In einer Dressurprüfung der Klasse S*** belegte sie auf Faro Herzlräuber Platz vier. © Wächter

In Beverstedt veranstaltete der Dressurreiterclub Brunshausen am vergangenen Wochenende eines seiner bekannten Turniere bis zur schweren Klasse. Aus Verdener Sicht ein voller Erfolg, denn in einer Dressurprüfung der Klasse S*** belegte Ulrike Hatzl auf Faro Herzlräuber Platz vier.

Verden – Ein Comeback gab es beim Reitturnier in Hooksiel, denn nach längerer Pause zeigte sich das Aller-Weser-Erfolgsduo Otto Walter und seine Stute Leidenschaft erstmals wieder in einer Prüfung. In der Dressurprüfung der Klasse M** gab es dann auch gleich die erste Platzierung, denn die beiden belegten einen starken vierten Platz. Ebenfalls im Dressurviereck erfolgreich war Elske Marei Pilzner, die für den RV Graf von Schmettow in Schwarmstedt am Start war. In der M**-Dressur belegte sie auf Vicello Platz vier. Einen tollen Auftritt legten Maja Schnakenberg und Brianna hin, die in der Dressurprüfung der Klasse S* an den Start gingen. Das Duo vom RV Hülsen-Aller erreichte mit einer Wertung von 69,722 Prozent Platz zwei. In der Dressurreiterprüfung der Klasse A konnte sich außerdem Cynthia Gegner vom RV Aller-Weser auf Mira, einer siebenjährigen Oldenburger Stute von Millenium (MV Fürst Heinrich) den Sieg schnappen. Das Paar setzte sich mit einer Wertnote von 8.20 deutlich gegen die Konkurrenz durch. Schon am ersten Turniertag hatte sich Cynthia Gegner mit Mira über Platz zwei in dieser Klasse freuen können.

Das Spring- und Dressurturnier von Leichttrab Wildeshausen war an diesem Wochenende das Ziel einiger Reiter und Reiterinnen aus dem Kreis Verden. Einige Platzierungen gab es für Amanda Isaksson, die in einer Springpferdeprüfung der Klasse A* in der ersten Abteilung auf Kenza Zweite wurde. In der zweiten Abteilung holte sich die Schwedin vom RV Aller-Weser im Sattel von Carisma ebenfalls den Ehrenrang. In einer Springpferdeprüfung der Klasse L wurde ihr Vereinskollege Alejandro Jose de Andres Pozo auf Berlinko van het Keizershof mit einer Wertnote von 8,30 Dritter. Bei den Stader Reitertagen holte sich außerdem Europameisterin Brianne Beerbaum aus Thedinghausen auf Balotelli Platz zwei im L-Springen mit Stechen. kk