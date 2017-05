Platz drei ganz fest im Blick

Achim/Baden - Passend zum Saisonabschluss gegen den TV Cloppenburg (Sbd., 19.30 Uhr) gibt es auf Seiten des Handball-Oberligisten SG Achim/Baden die nächsten positiven Nachrichten. Mit Fabian Balke, Kevin Podien und Sören Meier bleiben drei weitere Spieler dem Team von Trainer Tobias Naumann erhalten. Allerdings wird auch ein Quartett die SG verlassen. „Jakob Winkelmann verlässt uns in Richtung HC Bremen. Was Florian Pröhl sowie Tim und Jan Fieritz angeht, bin ich nicht sicher“, gab Cord Katz, sportlicher Leiter der SG, zu verstehen.

Auch wenn die Entscheidungen in der aktuellen Saison nahezu alle gefallen sind, war Tobias Naumann die Vorfreude auf das Duell gegen den Tabellenfünften aus Cloppenburg bereits im Vorfeld ganz deutlich anzuhören. „Natürlich könnten wir das Spiel auch relativ ruhig angehen lassen. Aber das kann und darf vor allen Dingen nicht unser Anspruch sein. Schließlich haben wir noch ein klares Ziel vor Augen“, nimmt der SG-Trainer seine Mannschaft in die Pflicht. „Wir stehen derzeit auf dem dritten Platz. Und das soll auch nach dem Spiel noch so sein!“

An das Hinspiel hat Naumann noch gute Erinnerungen. Bei seinem dritten Einsatz als verantwortlicher Trainer nach der Trennung von Steffen Aevermann gelang ein 32:30-Erfolg. Und diesen will der Cluvenhagener nun im abschließenden Spiel vor den eigenen Fans unbedingt bestätigen. Damit das gelingt, ist jedoch eine konzentrierte Leistung notwendig. Beim Hinrundenvergleich hatte Florian Pröhl, der zuletzt in Habenhausen gefehlt hat, siebenmal getroffen. Auch Führungsspieler Dennis Summa hatte großen Anteil am Erfolg beim TVC. „Dennis spielt konstant am oberen Level und ist ein enorm wichtiger Baustein unseres Spiels“, hat Naumann nur lobende Worte für seinen besten Torschützen über.

Gegen Cloppenburg setzt der SG-Trainer neben den eigenen Qualitäten unter anderem auch auf die Unterstützung von den Rängen. „ Spiele vor eigenem Publikum sind dann eben doch etwas besonderes. Das pusht uns noch mehr“, weiß Naumann zu berichten. Gegen den Tabellenfünften setzt der Cluvenhagener einmal mehr auf die zuletzt so bewährte 6:0-Deckung: „Warum auch nicht? Die hat doch immer besser funktioniert.“ In Reihen der Gäste stehen mit Tobias Freese, Ngadhnjim Xhafolli und Ole Harms drei ehemalige Leistungsträger der SG. Zu beachten ist weiterhin Karl Theo Niehaus, der im Hinspiel alle seine acht Siebenmeter verwandelte. „Das sind alles Spieler von extrem hoher Qualität. Natürlich haben Duelle gegen ehemalige Mitstreiter immer ihren ganz besonderen Reiz und versprechen jede Menge Spaß. Aber genau diesen wollen wir den Cloppenburgern mit einer konzentrierten Leistung von Beginn an verderben“, erklärt Naumann. J bjl