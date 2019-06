Pizan Demli verstärkt den FSV-Kader

Langwedel – Der nächste Neuzugang für den FSV Langwedel-Völkersen: Pizan Demli vom FC Verden 04 II verstärkt in der kommenden Saison den Kader des Fußball-Bezirksligisten. Coach Emrah Tavan freute sich über den Wechsel und erläuterte am Mittwoch: „Im Training hat Pizan einen guten Eindruck hinterlassen. Er wird uns mit seinem Tempo auf der Mittelfeld-Außenbahn hoffentlich weiterhelfen.“

Der 21-jährige Demli erzielte in der vergangenen Runde beim Kreisliga-Vizemeister 17 Tore, nachdem er es nicht in den Kader der Landesliga-Truppe geschafft hatte. „Pizan hat richtig Bock auf unser Team, er passt auch menschlich gut rein“, merkte Tavan an. Der FSV-Übungsleiter ließ nicht unerwähnt, dass es mit dem abgebenden FC Verden 04 faire Verhandlungen gegeben habe. vde