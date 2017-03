Piper-Team löst das DM-Ticket

Thedinghausen - Für den TSV Thedinghausen stand am Wochenende in der Korbball-Bundesliga im Saisonfinale alles auf dem Spiel, denn die letzten Startplätze für die Deutsche Meisterschaft wurden vergeben. Während Bremen-Findorff als Tabellenführer die Teilnahme nicht mehr zu nehmen war, kämpfte Thedinghausen gegen den Oldenbroker TV und den TSV Heiligenrode um die verbleibenden zwei Plätze. Durch drei gewonnene Punkte und ein gutes Korbverhältnis löste der TSV letztlich das DM-Ticket.

TSV Thedinghausen - TSG Seckenhausen-Fahrenhorst 10:6 (3:1). Das Spiel gegen den Vorletzten der Tabelle setzte den TSV unter Druck. Zwei wichtige Punkte mussten her, um den dritten Platz der Tabelle zu sichern. Diese Anspannung machte sich in der Anfangsphase bemerkbar, denn eine dünne Führung musste über die ersten 20 Minuten hart verteidigt werden. Im weiteren Spielverlauf erhöhte Thedinghausen die Führung jedoch auf 6:2 und stellte die Ladehemmungen ab. Durch vier weitere Körbe in Folge platzte der Knoten und das Spiel war entschieden.

TSV Thedinghausen - SG Findorff Bremen 11:11 (3:7). Inzwischen wurde aufgrund von anderen Ergebnissen klar, dass das Saisonziel des dritten Platzes und die DM-Qualifikation dem Piper-Team nur noch zu nehmen war, wenn Findorff mit 15 Körben gewinnen würde. Trotzdem definierte Piper ein klares Ziel: Druck mit Konzentration. Der erste Angriff brachte Thedinghausen in Front, doch das Team von der Weser spielte ein starkes Kreisspiel und zog bis zur Halbzeit mit 7:3 davon.

Eine deutliche Halbzeitansprache des TSV-Trainers trug sofort Früchte. Der Ausgleich ließ nicht lange auf sich warten, woraufhin der Gegner mit einer Manndeckung reagierte. „Mit dieser Umstellung haben wir gerechnet, wenn es engwerden würde, und haben extra Überkopfwürfe im Training geübt“, erklärte Piper. Mit diesem Wurf erzielte Judith Gätje drei Körbe in Folge, die erneut den Ausgleich brachten. Eine Minute vor Schluss ging das Eyter-Team zum ersten Mal in Führung, die Findorff jedoch fünf Sekunden vor dem Abpfiff erneut in ein Unentschieden umwandelten.

Am letzten Spieltag konnte Thedinghausen somit aus eigener Kraft, dank des besseren Korbverhältnisses den zweiten Tabellenplatz erreichen und ist damit erneut Teilnehmer der Deutschen Meisterschaften in zwei Monaten im bayerischen Hambach. „Wir sind stolz, dass wir die Qualifikation bereits im ersten Jahr nach dem Trainerwechsel geschafft haben und konnten sogar am letzten Spieltag die beste Platzierung der Saison erreichen. Jetzt bereiten wir uns mit Trainingsspielen auf die Deutsche Meisterschaft vor und fahren mit dem Gefühl nach Bayern, eines der besten sechs Teams Deutschlands zu sein“, resümiert Thomas Piper die Saison.

TSV Thedinghausen: Agnetha Rippe (1 Korb), Judith Gätje (4), Corinna Ehlers (8), Mirjana Uhde (2), Katarina Boldt, Insa Bargmann (2), Katharina Langner, Kathrin Bäkefeld (4), Janne Schaeper. J nk