Philine Otten überzeugt beim Sichtungsturnier

Wieder in guter Form: Philine Otten. © Wächter

Die Fischerhuderin Philine Otten überzeugte beim Sichtungsturnier in Hagen und darf auf die Teilnahme am „Preis der Besten“ hoffen.

Fischerhude – Nur die besten jungen Reiterinnen und Reiter durften ihr Können beim Sichtungsturnier in Hagen zeigen, um sich einen der begehrten Startplätze für den „Preis der Besten“ zu sichern. Mit von der Partie war natürlich auch die Fischerhuderin Philine Otten und ihr Pony Dr. Best. Das Turnier, das vom 19. bis 21. Mai im nordrhein-westfälischen Warendorf stattfindet, ist nach den Deutschen Jugendmeisterschaften das wichtigste Turnier für den Reiternachwuchs, der sich in den Disziplinen Dressur, Springen und Vielseitigkeit auf höchstem Level messen und sich so auch für die Kaderbesetzungen empfehlen kann.

Der Bremer Pferdesportverband entsandte drei hoffnungsvolle Paare nach Hagen. Qualifiziert hatten sich auch Philine Otten und ihr Dr. Best (Hanseatischer Reitclub) aus Fischerhude, die bei den Ponys teilnahmen. „Alleine schon bei dem Sichtungsturnier für den Preis der Besten dabei zu sein, heißt schon, zu den Besten zu gehören. Alle Teilnehmer können stolz auf sich sein, es bis hierhin geschafft zu haben“, so Walter Kind, Präsident des Bremer Pferdesportverbandes, der seinen Schützlingen in Hagen mit Rat und Tat zur Seite stand.

Philine Otten, die mit ihrem erst sieben Jahre alten Palomino (Dating x MV Dublin) in der ersten Dressuraufgabe, einer FEI-Prüfung auf L**-Level, Vierte wurde, überzeugte auf ganzer Linie. Das Paar vom Hanseatischen Reitclub erhielt für seine Performance von den Richtern zunächst eine Wertung von 70,556 Prozent. In der zweiten Wertungsprüfung konnten Philine Otten und Dr. Best ebenfalls imponieren und beendeten den Wettbewerb auf Platz sechs. Die Chancen stehen für die 13-Jährige damit gut, für den „Preis der Besten“ nominiert zu werden. „Philine ist sehr gut mit ihrem Pony zusammengewachsen und ein echter Garant für gute Leistungen. Das hat sie wieder einmal bewiesen“, befand auch Walter Kind.

Ob Philine Otten in Warendorf beim „Preis der Besten“ dabei sein kann, wird von der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) erst nach dem Sichtungsturnier der übrigen Landesverbände bekannt gegeben, das am 15. und 16. April in Kronenberg stattfindet. kk