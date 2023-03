Fischerhuderin Philine Otten erneut auf dem Weg zum Bundeschampionat

Wieder mit guten Chancen auf einen Start beim Bundeschampionat: Philine Otten aus Fischerhude mit ihrem Dr. Best. © Privat

Nach dem zweimaligen Vizetitel beim Bundesnachwuchschampionat sind Philine Otten und ihr Pony Dr. Best weiter auf dem Weg an die Spitze und zur abermaligen Teilnahme an diesem wichtigen Wettbewerb in Warendorf.

Fischerhude - Das Duo aus Fischerhude ist bei der Qualifikation zum Preis der Besten in Schenefeld eine Runde weitergekommen und wird sich beim Sichtungsturnier in Hagen a.T.W. erneut den Richtern präsentieren können.

Neben dem Bremer Pferdesportverband werden in Hagen auch die Landesverbände Berlin-Brandenburg, Hannover, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Weser-Ems und Westfalen dabei sein.

Nur sieben der 16 jungen Talente schafften es, sich für den entscheidenden Wettkampf zu empfehlen. Die 13-jährige Philine Otten und der erst sieben Jahre alte Palomino (Dating x MV Dublin) haben damit die Chance, bei einer der neben den deutschen Jugendmeisterschaften bedeutendsten Veranstaltung für den Reiternachwuchs im nordrhein-westfälischen Warendorf (19. bis 21. Mai) dabei zu sein. kk