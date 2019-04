Pfannenstil haut SV in die Pfanne

Langwedel - Von Ulf Von Der Eltz. Coach Emrah Tavan hatte es geahnt: „In der Pause habe ich meinen Jungs gesagt, sie sollen die Köpfe oben behalten und auf ihren Chancen warten, die kommen werden.“ So kam es denn auch: Trotz eines 0:1-Rückstandes feierte Fußball-Bezirksligist FSV Langwedel-Völkersen am Donnerstagabend einen verdienten und äußerst wichtigen 3:1 (0:1)-Erfolg über den SV Ippensen. Damit ist die Schmach von Scharmbeckstotel vergessen, die Rot-Schwarzen haben sich rehabilitiert.

Vor allem ein FSV-Kicker heimste das Sonderlob seines Trainers ein – Artur Pfannenstil. Nicht nur wegen seines Doppelpacks fand ihn Tavan überragend: „Er hat sich in jeden Ball geworfen und halt zwei wichtige Treffer gemacht.“ Erst schob der zentrale Mittelfeldspieler nach glänzender Vorarbeit von Niclas Tiedemann zum 1:1 ein (62.), dann haute er Ippensen in der Nachspielzeit endgültig in die Pfanne, als er einen feinen Konter über Tiedemann und Marvin Louis mit dem 3:1 veredelte (90.+1). Genauso herausragend war das 2:1 (75.), mit dem Janek Kamermann nach perfekter Ballannahme per Flachschuss die Weichen stellte. Sein Einsatz im Angriffszentrum hatte sich also ausgezahlt. Vorbereitet worden war dieser Treffer mit einem Klassepass – natürlich – von Tiedemann. Somit hatte der offensive Rechte bei allen drei Buden seine Füße im Spiel – ebenfalls überragend.

Nach dem Befreiungsschlag im Kampf gegen den Abstieg hatte es vor der Pause nicht gerade ausgesehen. Zwar erspielten sich die Platzherren vier gute Chancen durch Pfannenstil, Philipp Dondelinger (2) und Kamermann – alle wurden aber vergeben. Der Gast bestrafte das eiskalt: Einen Fehler nutzte Nils Klindworth mit einem wuchtigen Schuss zum 0:1 (38.). Langwedel geriet aus dem Konzept und brachte bis zum Wechsel kaum noch etwas zustande. „Nicht schlecht gespielt, aber das Gegentor darf nicht fallen, zu wenig zweiten Bälle bekommen“, haderte Tavan beim Gang in die Kabine.

Nachdem seine Elf eine richtig gute Doppelchance durch Marcel Behrens nach Rohlfs-Fehler gerade noch überstanden hatte (51.), bekam sie wieder Oberwasser. Ippensens lange Bälle verpufften immer mehr, während der FSV schnell den Weg durchs Mittelfeld fand.

FSV Langwedel-Völkersen: Nientkewitz - Ernst (59. Edelberg), Post, Rohlfs, Wasmuth, Heidt, Gehrke, Tiedemann, Pfannenstil, Dondelinger (79. Camara), Kamermann (81. Louis).