Petra Simon: Silber mit Spaß

Verden - Zum Titel hat es nicht ganz gereicht – den verpasste sie um Haaresbreite: Petra Simon vom TC Verden holte bei der Tennis-Landesmeisterschaft in Hannover Silber bei den Damen 30 und darf sich somit zu den Besten ihrer Altersklasse in Niedersachsen zählen.

In der Wintersaison war sie noch Meisterin in der Halle geworden. Petra Simon hatte jetzt in der Damen 40 starten wollen. „Aber weil sich nur wenige in der Damen 30 angemeldet hatten, hat der Verband beide Altersklassen kurzfristig zusammengefasst. Und plötzlich traf ich auf Gegnerinnen, die zehn Jahre jünger waren“, schmunzelt sie. Die Konkurrenz war zwar jünger, aber nicht besser.

Nach einem Freilos in der ersten Runde schob Petra Simon in Runde zwei Sayaka Kawami (Uslarer TC) mit 6:2, 6:0 vom Platz. „Es war eher ein Pflichtsieg gegen eine unangenehme Spielweise. Sayaka wollte vorwiegend mit langen Bällen zum Erfolg kommen. Von außen sah das Spiel bestimmt nicht interessant aus“, meinte die Verdenerin. Im Halbfinale traf Petra Simon, die an Position vier gesetzt war, auf Veronika Seidel (TC Holzminden). „Meine Gegnerin war an Zwei gesetzt. Aber sie konnte ihrer Favoritenrolle nicht gerecht werden“, so Simon. Die Kreisverdenerin setzte sich mit 6:0, 6:1 durch. „Jeder Ball saß. Das war ein richtig gutes Spiel von mir. Seidel hatte keine Chance“, strahlte die Allerstädterin.

Im Finale wartete die 13 Jahre jüngere Steffi van Elten (MTV Groß Buchholz). „Bis dahin hatte sie alles zu null gewonnen. Ihr Trainer wettete sogar, sie würde kein Spiel bis zum Titel abgeben“, so Simon. Die Wette verlor er. Die Verdenerin, die kämpfen kann wie eine Löwin, unterlag mit 3:6, 3:6. „Es war eine hochklassige Partie mit langen Bällen, Stopps und dem Spiel am Netz. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich war mit meiner Leistung sehr zufrieden“, stellte Petra Simon fest. J woe