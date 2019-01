Petition beim DFB eingereicht

Achim - Von Frank von Staden. Die Deutschen Ü32-Fußballmeisterschaften würde es ohne den Achimer Friedel Gehrke wahrscheinlich gar nicht geben. Gemeinsam mit einigen weiteren Mitstreitern ist er federführend bei diesem beliebten Großevent. Im kommenden Jahr aber könnte für den 69-Jährigen abrupt Schluss sein.

Es war der 11. August 2005, als der Achimer Friedel Gehrke, der bisher schon sehr erfolgreich die Altherren-Niedersachsenmeisterschaften (siehe Infokasten) organisierte, gemeinsam mit Helmut Wagner von der SG Höchst Classique im Ratskeller zu Wiesbaden den Deutschen AH-Supercup ins Leben rief. Wagner sollte dabei die erste Großveranstaltung im Bereich Frankfurt organisieren, Gehrke den 2. DAHSCÜ32 in Achim. Neben Gehrke immer dabei: Helmut Königstein als auch Klaus Oehlers, zwei echte Kumpel aus Achim. Während Königstein heute noch immer mitorganisiert, stieg Oehlers 2007 aus. „Allerdings steht er immer noch Gewehr bei Fuß, wenn Not am Mann ist“, hebt Gehrke hervor. Seit 1987 bildeten die drei Fußball-Fanatiker das Orgateam im AH-Supercup Niedersachsen und ab 1997 in der NFV-Ü32-Niedersachsenmeisterschaft. „Parallel waren wir die Wettbewerbsleitung im DAHSCÜ32. Für Klaus kam 2007 Bernd Latowski vom Barnstorfer SV in beide Orgateams. Und so reisen wir seit diesen Jahren in Niedersachsen und Deutschland herum, um die NFV-Ü-Endrunden und die DAHSCÜ32-Endrunden spieltechnisch zu organisieren und durchzuführen“, klärt Gehrke auf und fügt an: „Man kann sagen, es sind die Highlights in unserem sportlichen Leben! Wir lernen viele neue Mannschaften und liebe Sportkameraden kennen, außerdem immer neue Regionen auf der Deutschlandkarte.“

Da der Wettbewerb immer beliebter wurde, ließen die Verantwortlichen die Deutsche Endrunde ab 2016 immer mit 40 Teams stattfinden. „Beim zehnten Jubiläumsmasters 2015 in Oyten, Achim, Bierden und Uphusen ließen wir sogar 60 Mannschaften zu. Der TV Oyten lieferte damals eine herausragende Organisation ab und begeisterte nachts seine nahezu 2000 Gäste aus ganz Deutschland mit einem unvergessenen Feuerwerk“, erinnert sich Tausendsassa Gehrke noch genau an dieses Highlight.

Langsam aber müssen Gehrke, Königstein und auch einige weitere Mitstreiter der Situation Rechnung tragen, dass sie teilweise bereits das 70. Lebensjahr überschritten haben. „Ich bin im Februar 2020 dran. Also soll in zwei, drei Jahren Schluss sein“, so der Plan der Achimer. Gehrke hat da auch schon einen adäquaten Nachfolger als neuen „Chef“ im Augenwinkel, tief greifende Gespräche soll es aber erst in den nächsten Monaten geben.

Eine wichtige Aufgabe haben sich er und Königstein aber noch auf die Fahnen geschrieben. Aus Verantwortungsbewusstsein und Liebe zum DAHSCÜ32 wollen sie es nicht zulassen, dass der DFB ihren Wettbewerb verschwinden lässt, indem er als offizielle DFB-Ü32-Meisterschaft einen DFB-Ü32-Cup mit nur sechs Teams ins Leben rufen will. Das würde zudem auch das abrupte Aus für die Achimer Veteranen bedeuten. Auf eine entsprechende Petition mit rund 2600 Unterschriften aus ganz Deutschland, der DFB möge den DAHSCÜ32 eins zu eins übernehmen (mit 32 Endrundenteams), haben Gehrke und Co. noch keine offizielle Antwort erhalten. „Jeder vernünftig Denkende kann sich bei einer Teilnahme von nur sechs Mannschaften vorstellen, wie wenig Teams zukünftig in den Genuss einer DM-Teilnahme kommen werden. Das müssen wir verhindern“, gibt sich Gehrke kämpferisch. Und weiter: „Wir möchten bis 2021 mit dem jetzigen Orgateam den DAHSCÜ32 als Bundespokal fortführen – wenn es die Gesundheit zulässt.“

Gut möglich aber, dass Gehrke und sein Team schon sehr bald vom DFB in den Orga-Ruhestand geschickt werden.