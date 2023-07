Achimer Peter Wiese ein „Vereinsheld“

Der kommissarische KSB-Chef Marcus Neumann (links) und Achims Schwimmvorsitzender Nicholas Tilosen (rechts) ehrten Peter Wiese als „Vereinsheld“. © privat

Der Achimer Peter Wiese ist einer von den Menschen, die jeder Verein braucht, von denen es aber immer weniger gibt. Einer, der Spaß daran hat, sich in seiner Freizeit ehrenamtlich zu engagieren, um anderen eine Freude zu machen und den Vereinssport überhaupt erst zu ermöglichen. In diesem Fall speziell den Schwimmsport in Achim und Landkreis Verden. Dafür wurde er nun vom KSB im Rahmen „Ehrenamt überrascht“ als „Vereinsheld“ geehrt.

Achim – Die Schwimmabteilung des TSV Achim 1860 ist eine der stärksten Sparten und entsprechend viel Arbeit und Aufgaben gilt es zu erledigen, um das Training und Wettkampfangebot am Laufen zu halten. Dabei übernimmt Wiese gleich mehrere Aufgaben – und das bereits seit vielen Jahren.

„Zum einen ist er Trainer unserer Wettkampfmannschaft und steht als solcher viele Stunden am Beckenrand. Er ist zudem mit der Organisation sowie Durchführung betraut. Zum anderen ist er auch abseits des Trainingsalltags an den Wochenenden als Betreuer auf regionalen als auch nationalen Wettkämpfen unterwegs oder steht als Ansprechpartner für alle sportlichen sowie viele privaten Belange für Aktive und deren Eltern zur Verfügung“, klärt da Achims Schwimm-Chef Nicholas Tilosen auf. Zusätzlich hat Peter Wiese auch noch die Rolle des Sportwartes im Abteilungsvorstand inne, welche, grob zusammengefasst, die Leitung und Planung aller Schwimm- und Aquafitness-Aktivitäten umfasst.

Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung ist der Tausendsassa ein viel gefragter Mann und unterstützt regelmäßig und bereitwillig seine (jüngeren) Vorstandskolleg:innen bei deren Heranführung an ihre Aufgaben in der Schwimmabteilung. Und als wäre dies alles neben einem ganz normalen Vollzeitberuf nicht schon genug, ist Peter Wiese auch im Gesamtverein TSV Achim sehr aktiv, wenn es zum Beispiel darum geht, den eigenen Kraftraum zu sanieren oder mit seiner Expertise den Bauausschuss zu beraten. „Wie leicht zu erkennen ist, gibt es nichts, was Peter nicht macht. Und dafür können wir ihm als Schwimmabteilung, Verein und Sportgemeinschaft eigentlich gar nicht genug danken. Denn ohne Menschen wie ihn würde im Vereinssport nichts gehen und schon gar nicht so erfolgreich Schwimmsport betrieben werden“, macht da Tilosen deutlich.

An dieser Stelle kam somit fast zwangsläufig der Kreissportbund Verden ins Spiel. Denn im übergeordneten Verband, dem LSB, gibt es seit Längerem die Initiative „Ehrenamt überrascht“, bei der Vereine Personen vorschlagen können, die sich in ihrem Verein besonders einbringen und deren Arbeit einer Würdigung gebührt. Und Wieses Engagement geht weit über das übliche Maß eines Ehrenamtlers hinaus, sodass die Nominierung schnell beschlossene Sache war. Auch ein passender Zeitpunkt für die Ehrung war schnell gefunden. Die Kreismeisterschaften im Schwimmen im Achimer Hallenbad standen vor der Tür, bei denen nicht nur zahlreiche eigene Schwimmer anwesend waren, sondern auch die anderen Schwimmvereine des Landkreises sowie Zuschauer auf der Tribüne, welche dem Event einen angemessenen Rahmen boten.

Die Geheimhaltung der Nominierung hat letztlich gut funktioniert, entsprechend überrascht war Peter Wiese dann, als der kommissarische KSB-Vorsitzende Marcus Neumann und TSV-Abteilungsvorsitzender Nicholas Tilosen das Mikrofon in die Hand nahmen und nicht die Schwimmer:innen geehrt wurden, sondern ihr Trainer. Zum Abschluss und Dank für all sein Engagement wurde ihm schließlich eine Urkunde verliehen, die noch einmal offiziell bestätigt: Peter Wiese ist ein echter Vereinsheld!