Peter Böhm macht am Donnerstag Station in Dauelsen

Achimer im Deutschlandlauf über 1 321 km

+ Absolviert den Deutschlandlauf von Sylt bis auf die Zugspitze: Peter Böhm vom TSV Achim macht dabei heute Station in Dauelsen.

Dauelsen - Der Deutschlandlauf macht am Donnerstag Station in Dauelsen – und Peter Böhm vom TSV Achim ist dabei: Auf der Tagesetappe von Rotenburg nach Sulingen, die durch Dauelsen, Verden und Martfeld führt, gibt es an der B 215 auf Höhe der BBS Verden einen Verpflegungspunkt, bevor dann über die Aller die Stadt wieder verlassen wird. Interessierte Zuschauer können ein Durchlaufen der Sportler, je nach Ambitionen und Startzeit, vermutlich zwischen 8.30 Uhr und 10.30 Uhr erwarten. Peter Böhm wird voraussichtlich gegen 9 Uhr das Ortseingangsschild passieren.