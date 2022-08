Vor dem Start: Intschede-Coach Peter Bartniczak als Baumeister gefragt

Von: Kai Caspers

Teilen

Intschedes Coach Trainer Peter Bartniczak mit einem seiner drei Neuzugänge: Freya Henke soll aber erst einmal vorrangig weiter in die Jugend spielen. Es fehlen Carolin und Mareike Hachmeister. © Westermann

Für Peter Bartniczak, Neu-Coach des TSV Intschede, tun sich vor dem Start der Handball-Landesliga einige Baustellen auf. Viele Spielerinnen studieren, daher bleibt ungewiss, auf wen der Bodenstab-Nachfolger regelmäßig zurückgreifen kann. Gut, dass er auf einen gewissen Stamm aus der Vorsaison bauen kann und den Angriff weiter als Prunkstück hat.

Intschede – In der vergangenen Saison konnten die Damen des TSV Intschede drei Spieltage vor Saisonende sogar noch von der Meisterschaft in der Handball-Landesliga und dem Aufstieg in die Oberliga träumen. Letztlich musste sich das Team vom Weserstrand dann aber mit Platz vier begnügen. In diesem Jahr legt Peter Bartniczak, der Niklas Bodenstab als Trainer abgelöst hat, die Messlatte jedoch ein wenig tiefer. „Ein Platz im gesicherten Mittelfeld ist das erklärte Ziel“, will der 66-Jährige im Vorfeld erst gar keinen großen Druck aufbauen.

„Ich nehme es so, wie es kommt“

Auch wenn Bartniczak nahezu auf den kompletten Kader der Vorsaison zurückgreifen kann, sieht er noch jede Menge Arbeit auf sich zukommen. Und das nicht ohne Grund. Schließlich stehen in seiner Mannschaft zahlreiche Studentinnen, die auch nicht immer zur Verfügung stehen. Daher hätte Intschedes Übungsleiter auch fast schon den Spitznamen „Bob der Baumeister“ verdient. „Das wird nicht einfach ab Oktober. Da muss ich dann von Woche zu Woche sehen, wer überhaupt da ist. Aber das wusste ich ja vorher. Daher nehme ich es so, wie es kommt“, erklärt der Oytener.

Doch auch wenn sich die Aufstellungen somit vermutlich von Woche zu Woche verändern, verweist Bartniczak auf ein großes Plus seiner Mannschaft. „Die Mädels kennen sich schon sehr lange. Da zudem das spielerische Potenzial vorhanden ist, sollte es keine großen Probleme in der Abstimmung geben. Da ich in der Vorbereitung aber sicher noch einige Dinge verändern werde, hoffe ich, dass wir ziemlich schnell die geforderten Abläufe verinnerlichen. Klappt das, bin ich zuversichtlich, dass wir unser Saisonziel auch erreichen werden“, so der 66-Jährige.

Der TSV Intschede im Stenogramm Zugänge: Carolin Hachmeister, Mareike Hachmeister (beide eigene A-Jugend), Freya Henke (eigene B-Jugend). Abgänge: Keine. Restkader: Lena Hahn, Alina von Ahsen - Jana Ahnemann (nach Kreuzband-Op im Aufbautraining), Jana Albert (Aushilfe in Notfällen), Jule Thalmann, Mia Feline Bruhn (Kreuzband-OP und ab September ein halbes Jahr im Ausland), Gina Kastens (Studium), Natascha Lukovac, Theres Meisloh, Svenja Meier, Luisa Schröder (Schwanger), Siri Schröder, Henrike Schwittek (Studium), Valerie Steinhauser, Marieke Witzschke, Cora Witzschke, Fabienne Behrens (Probleme an der Schulter), Romina Dahlendorf (Aushilfe in Notfällen), Cynthia Haase (Studium), Friederike Hinz (Studium), Stina Winkelmann (Studium). Trainer: Peter Bartniczak (neu für Niklas Bodenstab). Saisonziel: Gesichertes Mittelfeld. Favorit: TV Oyten II

Gewisses Kopfzerbrechen bereitet Peter Bartniczak vor allem der Ausfall von Stina Winkelmann (Studium) und Mia Feline Bruhn, die sich nach einer Kreuzband-Operation im September zudem für ein halbes Jahr ins Ausland verabschiedet. „Damit fehlt mir die komplette rechte Seite aus der vergangenen Saison. Das ist natürlich nicht so leicht zu kompensieren. Daher muss ich mir da noch etwas einfallen lassen“, wollte sich Bartniczak noch nicht in die Karten gucken lassen.

Bezüglich der eigenen Spielphilosophie will auch Intschedes neuer Trainer am Tempohandball festhalten. „Da wir viele schnelle Spielerinnen in unserem Kader haben, wollen wir nach Möglichkeit einfache Tore über die erste und zweite Welle erzielen. Allerdings müssen wir uns dafür auch in der Deckung steigern, da wir dort vergangene Saison die meisten Gegentore kassiert haben. Das muss sich auf jeden Fall ändern“, hat Bartniczak daher das Hauptaugenmerk in der Vorbereitung auch auf die Deckungsarbeit gelegt. Und die ist für den 66-Jährigen kein Hexenwerk. „Zu einer guten Deckungsarbeit gehört neben der nötigen Bereitschaft, auch der Wille, den entsprechenden Körperkontakt nehmen zu wollen. Da hat natürlich jede Spielerin auch ihre eigenen Ideen. Die versuche ich nun zu verfeinern“, glaubt Bartniczak die Baustelle noch in den Griff zu bekommen.

Hachmeister-Zwillinge und Freya Henke frisches Blut

Zumal er sich um die Offensive überhaupt keine Gedanken macht. „Da erledigen sich viele Dinge von selbst, da sich die Mädels schon so lange kennen“, verweist der Oytener unter anderen auf die starke linke Seite mit Marieke Witzschke und Theres Meisloh. „Die verstehen sich ja quasi blind.“ Apropos Meisloh. Natürlich ist die Rückraumspielerin, die vergangene Saison die meisten Tore in der Liga erzielt hat, auch weiterhin Führungsspielerin im Konzept von Peter Bartniczak. „Aber es ist wichtig, dass ihr etwas Verantwortung abgenommen wird. Mir ist es lieber, wenn ich mehrere Spielerinnen im Kader habe, die ebenfalls torgefährlich sind. Denn dadurch sind wir nicht mehr so einfach auszurechnen“, denkt Intschedes Trainer dabei unter anderem an Valerie Steinhauser oder Marieke Witzschke.

Neu im Kader sind mit den Zwillingen Carolin und Mareike Hachmeister aus der A-Jugend sowie Freya Henke (B-Jugend) lediglich drei Eigengewächse. „Alle drei machen auf jeden Fall die Vorbereitung mit. Was dann am Ende dabei herauskommt und wie wir sie in der Saison einsetzen, wird sich zeigen. Bei allen genießt aber die Jugend Vorrang“, hat Bartniczak das Trio eher für die Zukunft im Blick.

Zum Auftakt geht es für das Team aus Intschede am Sonntag zum Aufsteiger SG Adendorf/Scharnebeck. Danach folgen mit der Partie beim TuS Bergen und der HSG Elbmarsch noch zwei weitere Auswärtsspiele. Für Bartniczak nicht gerade optimal. „Letzte Saison haben wir in fremden Hallen ja nur das Derby gegen Morsum gewonnen. Das muss sich ändern. Aber vielleicht können wir diese negative Serie ja gleich zum Auftakt beenden. Denn in eigener Halle sind wir nur schwer zu schlagen. Und das soll natürlich auch so bleiben.“