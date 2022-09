Personell drückt weiter der Schuh beim TSV Etelsen

Von: Kai Caspers

Alexander Ruf © Hägermann

Etelsen – Die Niederlage gegen Cuxhaven (2:3) hat Nils Goerdel noch immer nicht richtig verdaut. „Damit haben wir uns in eine ärgerliche Situation gebracht. Zumal wir schon ein wenig unter Druck stehen“, erklärt der Trainer des Fußball-Landesligisten TSV Etelsen. Und ausgerechnet jetzt geht es Freitagabend, 20 Uhr, zum Tabellenzweiten TuS Harsefeld, der in den vergangenen drei Spielen satte 19 Tore erzielt hat.

„Nachdem Harsefeld einen holprigen Start in die Saison erwischt hat, funktioniert die Truppe aktuell wieder. Da kommt also eine extrem schwierige Aufgabe auf uns zu“, weiß Goerdel um die Qualitäten des Titelaspiranten. Hinzu kommt, dass Harsefeld auf Kunstrasen spielt. „Das erfordert immer eine gewisse Zeit der Eingewöhnung. Daher ist es wichtig, dass wir von Beginn an hellwach sind und die Anfangsphase gegen sicherlich aggressive Gastgeber nach Möglichkeit unbeschadet überstehen“, fordert der Etelser Trainer ein hohes Maß an Konzentration von seiner Mannschaft.

Personell drückt jedoch etwas der Schuh beim Goerdel-Team. Mit Tim Pendzich (Entzündung im Fuß), Dennis Jordan (Probleme an der Achillessehne), Nico Meyer (Urlaub) Simon Pals (Rotsperre) und Nils Koehle (verletzt) fällt ein Quintett definitiv aus. Fraglich ist Frederik Bormann. Auch im Tor sieht es nicht rosig aus. Benjamin Skupin (Muskelfaserriss) fehlt weiterhin. Ob Vincent Schicks (Grippe) rechtzeitig fit wird, ist ebenfalls fraglich. Sollte er ausfallen, rückt Daniel Büchau zwischen die Pfosten. Für einen Lichtblick sorgt dafür Alexander Ruf, der sich aus dem Urlaub zurückgemeldet hat. kc