Personalsorgen: Fischerhude reaktiviert Kittner

+ © vst Bernd Burmeister. © vst

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Frank von Staden schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Das vierte Saisonspiel steht am Sonntag (12 Uhr) für die Bezirksliga-Kickerinnen des TSV Fischerhude-Quelkhorn an – und erstmals plagen Coach Bernd Burmeister vor dem Auftritt beim Tabellendritten SV Hodenhagen so leichte Personalsorgen.

Fischerhude – Verletzungsbedingt werden dabei „Kati“ Aumann und wohl auch Jule Laucke passen müssen, „zudem werden gleich mehrere Spielerinnen aus privaten Gründen fehlen. Das macht die Aufgabe in Hodenhagen natürlich nicht leichter, dennoch soll unsere kleine Serie halten“, weiß Burmeister, dass da schon eine knackige Aufgabe auf seine Crew wartet. Zwar konnten die Fischerhuderinnen bisher alle drei Partien siegreich gestalten, doch auch die Gastgeberinnen stehen noch ohne Niederlage da. „Ich denke, da werden wir enorm viel investieren müssen, wenn wir dort bestehen wollen“, erwartet Burmeister viel Druck vom Team aus dem Heidekreis, das in dieser Saison aus der Bezirksliga Ost in die West-Staffel übergesiedelt ist. Die Reise Richtung Walsrode wird Ronja Kittner mit antreten, die für dieses Match reaktiviert wurde. „Damit sind wir dann wieder sehr ordentlich besetzt“, so Burmeister. t