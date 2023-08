TSV Bassen: Perfekter Einstand dank Weigandt und Stenzel

+ © Häg Sorgte für einigen Wirbel im Bassener Angriff: Ann-Kristin Willms (rotes Trikot). © Häg

Perfekter Einstand für die Fußball-Frauen des TSV Bassen, die als Landesliga-Aufsteiger zum Saisonstart gleich einmal eine Punktlandung hinlegten und den ersten Dreier beim 2:1 (0:0)-Heimerfolg über den VSK Osterholz-Scharmbeck einfuhren. Die Tore für die Gastgeberinnen erzielten dabei Alexia Weigandt (57.) sowie Aline Stenzel (78.), das Gegentor kassierten die Grün-Roten erst in der Nachspielzeit.

Bassen – In der Anfangsphase der Begegnung war der Gast aus Osterholz, der die Bassener Defensivabteilung gut zu beschäftigen wusste, das klar dominantere Team, ohne aber zwingende Torchancen kreieren zu können. „Die besseren Torgelegenheiten hatten sogar wir. Zweimal in Person von Ann-Kristin Willms, die jedoch – jeweils bedient von Aline Stenzel, das Ziel verfehlte. Und in der 30. Minute verfehlte ein Kopfball von Aline Stenzel nach Eckstoß von Marnie Dierßen auch nur hauchzart das Gehäuse“, so Bassens Uwe Norden. Bis zum Wechsel blieb der VSK dennoch optisch überlegen.

In der Halbzeitpause fand Trainer Bastian Okrongli einmal mehr die richtigen Worte, denn nach der Pause war der TSV zunächst besser. In der 51. Minute verpasste zunächst Ann-Kristin Willms nach Zuspiel von Aline Stenzel freistehend vor der Torfrau die Führung. Drei Minute später dann aber Glück, dass eine Angreiferin der Gäste knapp das Ziel verfehlte. Dann aber die zu dem Zeitpunkt verdiente Führung. Alexia Weigandt wurde von Ann-Kristin Willms bedient und zog aus 17 Metern flach in den unteren Torwinkel zum 1:0 ab. Nach einer erneuten VSK-Chance, die Torfrau Jennifer Schmidt vereiteln konnte, dann das entscheidende 2:0. Aline Stenzel traf nach Pass von Alexia Weigandtaus 20 Metern. „Nach dem Anschlusstreffer verteidigten wir dann mit Mann und Maus diese knappe Führung erfolgreich. Unsere Mannschaft hat die erste Halbzeit benötigt, um in der Landesliga anzukommen, so ehrlich müssen wir sein. Aber dem gesamten Team, vor allem dem Defensivverbund, ist ein großes Lob für die engagierte und kämpferisch sehr gute Leistung zu zollen. Wir haben auf alle Fälle gezeigt, dass wir in der Landesliga mithalten können“, so das Fazit Nordens.

TSV Bassen: Schmidt - Kossan, Weigandt, Norrenbrock, Eggert, Beglau, Trimpert, Edert, Willms, Hilbers, Stenzel, Allert, Lübkemann, Maruschke, Dierßen, Krantz.