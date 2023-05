TV Oyten macht die Meisterschaft perfekt

Von: Björn Lakemann

Ausgelassen bejubelten die Damen der TV Oyten Vampires die Meisterschaft in der Handball-Oberliga. © Lakemann

Am Ziel: Die Damen des TV Oyten sicherten sich am abschließenden Spieltag durch einen 27:16-Erfolg über Tostedt die Meisterschaft in der Handball-Oberliga.

Oyten – Die Emotionen kochten förmlich über in der Pestalozzihalle. Und das hatte seinen guten Grund. Durch einen 27:16 (11:9)-Erfolg über den MTV Tostedt sicherten sich die Damen des Handball-Oberligisten TV Oyten Vampires nach der bereits feststehenden Rückkehr in die Dritte Liga nun auch noch die Meisterschaft.

Kein Wunder, dass Trainerin Carolin Sunder das Schmunzeln gar nicht mehr aus dem Gesicht bekam. Auch nicht, als sie die erste prickelnde Sektdusche erwischte. „Die beste Abwehr der Liga hat sich den Titel redlich verdient. So kriegen wir unser Tempo nach vorne“, bilanzierte Sunder, die vor allem die herausragende Harmonie ihres Teams lobte. Die Erfolgstrainerin bleibt dem Drittliga-Aufsteiger auf jeden Fall als Co-Trainerin erhalten. „Meistertrainer, Meistertrainer hey hey“, erwies ihr die Mannschaft eine angemessene Ehre.

Die Feierlichkeiten anlässlich der Meisterehrung hatte Jens Schoof vom Bremer Handballverband mit starken Worten eingeleitet. „Tostedt hat den TVO ganz schön ins Schwitzen gebracht. Doch Oyten konnte dann den Resetknopf drücken. Das junge TVO-Team hat es sich verdient. Das ist die Zukunft.“ Und tatsächlich. Zunächst stand ein hartes Stück Arbeit für die Vampires auf dem Programm. Denn der MTV war nicht nach Oyten gekommen, um dem Meister nur brav zu gratulieren und sich zu bewegen. Ganz im Gegenteil: Obwohl die spielstarke Anna-Lena Meyer ihre Farben in der prall gefüllten Halle per Doppelschlag mit 6:4 (12.) in Führung brachte, hielt der Tabellensiebte vehement dagegen. Folge: Der MTV nutzte Unkonzentriertheiten und ging 7:6 (19.) in Führung. Beim 9:7 hatten die Vampires den Spieß wieder gedreht und Oytens Keeperin Fenja Land wollte einen Gegenstoß einleiten. Bezeichnenderweise beförderte sie die Kugel an die Hallendecke. Passend zur ersten Hälfte.

Nach dem Wechsel hielten die Gäste bis zum 13:14 (37.) noch Schritt. „Bis dahin war es von uns wohl eher ein Auftritt der Kategorie Nervosität“, erklärte Sunder. Dann folgte allerdings die Kehrtwende. Nach einem 8:1-Lauf hieß es nach einem Siebenmeter von Jasmin Johannesmann schon 23:14 (49.). Der Drops war längst gelutscht, obwohl Gäste-Trainerin Catrin Köhnken fand: „Mein Team hat vorne seine Chancen nicht ausreichend genutzt. Oyten hat sich schwergetan.“ Das war den Feierbiestern des TVO herzlich egal. Sie ließen ihren Emotionen nach dem Abpfiff komplett freien Lauf.

TV Oyten: Newbern, Land; Prütt, Wolf (5), Meyer (5), Franke (3), Woltemade (4/1), Seidel (1), Peek (1), Kennerth, Schengalz (1), Hertes (1), Janssens (1), Johannesmann (5/3).