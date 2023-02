Pellumb Zela führt RW Achim zum 3:1-Erfolg in Osterholz

+ © mk Achims Matchwinner beim Erfolg in Osterholz: Pellumb Zela. © mk

Deutliches Lebenszeichen im Kampf um den Klassenerhalt der Fußball-Bezirksliga vom 1. FC Rot-Weiß Achim. Beim favorisierten VSK Osterholz-Scharmbeck gelang ein 3:1-Erfolg.

Achim – Einen Big Point im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga feierte der 1. FC Rot-Weiß Achim. Beim VSK Osterholz-Scharmbeck behauptete sich das Team von Konstantinos Efeoglou mit 3:1 (3:1).

„Wir haben unser System umgestellt und deutlich defensiver gestanden, da wir über Konter zum Erfolg kommen wollten. Der Plan ist komplett aufgegangen, denn der VSK ist in die Falle getappt“, freute sich Efeoglou über den Schachzug. Ein Sonderlob verteilte der FC-Trainer dabei an Pellumb Zela. „Er hat zwei Tore vorbereitet und eins selber geschossen. Zudem hat er sich für das Team aufgerieben“, freute sich Efeoglou für seinen Winterneuzugang. Zunächst bediente Zela Ahmet Kaldirici und der traf zum 0:1 (12.). Nur drei Minuten später vollendete Behcet Kaldirici den nächsten Zela-Pass zum 0:2. Und es kam noch besser. In der 18. Minute krönte Zela seine starke Vorstellung mit dem 0:3. Zwar nutzten die Gastgeber einen Stellungsfehler in der RW-Defensive in der 26. Minute zum 1:3-Anschlusstreffer durch Juri Kiekhöfer, doch im weiteren Verlauf ließen die Achimer nicht mehr viel anbrennen. Efeoglou: „Wir haben das Zentrum dichtgemacht und Osterholz somit keinen Raum gelassen. Gegen Ende hätten wir sogar noch erhöhen können. Aber diese Vorstellung macht auf jeden Fall Mut für die kommenden Aufgaben.“ kc