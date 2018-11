Pekruls Standards Gold wert

Uphusen - Von Kai Caspers. Fabrizio Muzzicato bekam das Grinsen gar nicht mehr aus dem Gesicht. Völlig verständlich. Schließlich hatte seine Mannschaft genau die Reaktion gezeigt, die der Trainer des Fußball-Oberligisten TB Uphusen nach dem schwachen Auftritt der vergangenen Woche sehen wollte. Verdienter Lohn war ein ungefährdeter 5:1 (2:0)-Erfolg über den Tabellenzweiten HSC Hannover.

Von Beginn an präsentierten sich die Uphuser bissig in den Zweikämpfen und ließen die Gäste damit nicht zu ihrem Spiel finden. „Genau das hatte ich aber auch gefordert“, freute sich Muzzicato. Wie engagiert die Gastgeber dabei zur Sache gingen, demonstrierte beispielhaft ein Pressschlag zwischen Uphusens Sebastian Kmiec und seinem Gegenspieler, an dessen Ende sogar dem Ball die Luft ausging. Als Faustpfand der Muzzicato-Elf erwiesen sich an diesem Tag insbesondere die Standards. Und dabei in erster Linie die von Viktor Pekrul. Hatte TBU-Keeper Christian Ahlers-Ceglarek in der 13. Minute noch mit einer starken Parade gegen Igor Antunovic den Rückstand verhindert, zirkelte Pekrul in der 19. Minute einen Freistoß genau auf den Kopf von Sebastian Kurkiewicz und der ließ HSG-Torhüter Algermissen keine Chance – 1:0. Nach einer unglücklichen Aktion musste in der 35. Minute Kevin Artmann mit Verdacht auf Bänderverletzung vom Platz. „Ich bin ohne Fremdeinwirkung umgeknickt. Solche Verletzungen sind aber ja nichts Neues für mich. Mit einem richtigen Tape geht es nächste Woche sicher schon wieder“, blickte Artmann voraus. Nachdem Ahlers-Ceglarek gegen Masur (38.) den Ausgleich verhinderte, traf Dennis Janssen noch vor der Pause per Kopfball zum wichtigen 2:0. Und wieder hatte Pekrul mit einer scharf geschossenen Ecke die Vorarbeit geleistet. Kurz danach hätte der eingewechselte Daniel Throl sogar für die Vorentscheidung sorgen können, verpasste im HSC-Strafraum jedoch den Abschluss.

Auch in der zweiten Habzeit das gleiche Bild. Die Uphuser waren das deutlich aktivere Team. Für den HSC gab es indes kaum ein Durchkommen gegen die gut gestaffelte Defensive des TBU. Dennoch gab es einen Aufreger, als die Gastgeber vergeblich auf Abseits spielten und Frithjof Rathjen (58.) in höchster Not klären konnte. „Hannover hat schon seine Qualitäten im Spiel nach vorne. Aber wir haben das heute sehr gut gemacht, waren bestens auf den Gegner eingestellt“, lobte Muzzicato. Der nächste Pekrul-Standard – er führte anschließend zum 3:0. Vermochte HSC-Keeper Algermissen den Kopfball von Ole Laabs noch parieren, war er gegen den Nachschuss von Sebastian Kmiec (68.) machtlos. Allerdings war die Freude nur von kurzer Dauer, denn quasi im Gegenzug (69.) verkürzten die Gäste durch Christopher Schultz auf 1:3. Aber auch das sorgte nicht für Hektik im Spiel des TBU. Das lag auch am eingewechselten David Airich, der seine Qualitäten umgehend unter Beweis stellte. „David war sofort da. Er hat die Bälle gehalten und damit für Ruhe gesorgt“, hatte Muzzicato ein Sonderlob parat. Daher war es auch kein Wunder, dass Daniel Throl nach herrlicher Vorarbeit von Ricardo Marafona da Costa mit dem 4:1 (75.) endgültig die letzten Zweifel am Sieg des TBU beseitigte. Yannick Bahls hätte sechs Minuten vor dem Ende für den HSC noch einmal verkürzen können, fand seinen Meister jedoch in Ahlers-Ceglarek. Das war scheinbar zu viel für den Hannoveraner, der sich kurz danach gleich zwei Fouls leistete und mit Gelb-Rot vom Platz musste. In der 88. Minute setzte David Airich mit dem 5:1 dann den verdienten Schlusspunkt.