Pavel Vovcenkos Lover Boy findet seinen Meister

+ Pavel Vovcenko ArchivFoto: IW

Verden – Gleich auf drei Rennbahnen in Deutschland war Trainer Pavel Vovcenko (Achim-Bollen) am Sonntag im Einsatz. Ein zweiter Platz in Baden-Baden, zwei zweite Plätze in Cuxhaven und ein dritter Platz in Dresden waren eine Bilanz, die sich sehen lassen konnte. Trainerin Elfi Schnakenberg (Blender-Jerusalem) hatte jeweils zwei Vollblüter in Cuxhaven und Dresden am Start. Ein dritter Platz in Cuxhaven und ein vierter Platz in Dresden waren dabei die Ausbeute.