Pavel Vovcenko schmiedet große Pläne

Vertrauliche Gespräche: Jockey Luca Murfuni und der Bollener Turf-Trainer Pavel Vovcenko legen vor dem Rennen noch einmal die beste Taktik fest. © imago-images

Pavel Vovcenko aus Achim-Bollen ist einer der erfolgreichsten Trainer für Galopprennpferde in Deutschland. Lange Zeit kämpfte der gebürtige Tscheche in der vergangenen Saison mit um das Trainer-Championat. Mit 41 Siegen und 79 Platzierungen krönte der 52-jährige mit Platz vier in der Statistik eines seiner erfolgreichsten Jahre seiner Trainerkarriere.

Achim/Bollen – „2022 war ein Jahr voller Highlights“, verrät der ehemalige Hindernisjockey, der mittlerweile 51 Pferde auf der Galopptrainingsanlage in Bremen-Mahndorf, nur wenige Kilometer vor den Toren Bremens, trainiert. Gemeint sind Pferde wie Cheval Blanc, der bei neun Starts für Pavel Vovcenko viermal siegreich war. Der Schimmel, der aus Irland stammt und erst Anfang des vergangenen Jahres sein Deutschlanddebüt gab, gehört somit ganz klar auch den Mumm-Pferden für die neue Saison. „Mit Cheval Blanc wollen wir in diesem Jahr versuchen, auf Listenebene mitzumischen“, erklärt Pavel Vovcenko.

Mit dem Schimmel hat der Trainer also endlich wieder einen Sprinter im Stall, mit dem er in den höheren Klassen mitmischen kann. Passender könnte der Zeitpunkt kaum sein, denn gerade erst hat Vovcenko seinen Schäng verabschiedet, der seine Karriere als Beschäler fortsetzen wird. Der Hengst war ebenso wie sein Vater Contat, der auch von Vovcenko trainiert wurde, einer der besten Sprinter Deutschlands. Ein Nachfolger ist also gefunden.

Dabei ist Cheval Blanc nicht der einzige Seriensieger des Stalles. Dreimal als Erster über die Linie ging auch Waldtraud Riebesehls Rocky, der sich auf Extremsteherdistanzen etablieren konnte und bei dem Pavel Vovcenko in Zukunft noch viel Fantasie hat. Eine echte Verstärkung für den Stall waren außerdem die Pferde von Angelika Muntwyler, die dem Trainer im Sommer in die Obhut überstellt wurden. So blickt zum Beispiel ihre Sweety ebenfalls auf drei Saisonsiege zurück. Gespannt war man aber natürlich auf das Comeback von Mansour, der Anfang des Jahres für Toni Potters zum zweifachen Listensieger heranwuchs und nach dem dritten Platz im Großen Preis der Badischen Wirtschaft zu Pavel Vovcenko überstellt wurde. Der Hengst kommt mittlerweile auf ein GAG von 94 Kilo, ist damit das beste Pferd im Stall und auf der gesamten Anlage. „Das Highlight für Mansour wäre ein Sieg auf Gruppe-Niveau“, so der Trainer zu den Saisonzielen seines Stars.

Areion-Sohn Taifa bescheinigt Vovcenko ein riesiges Potenzial und eine glorreiche Zukunft. © Wächter

Für die kommende Saison ist der Vovcenko-Stall ergo gut aufgestellt, denn auf der Trainingsliste befinden sich auch noch viele zwei- und dreijährige Pferde, die einen guten Eindruck machen. Ein Hoffnungsträger ist der Areion-Sohn Taifa aus dem Besitz von Beatrice Niemeyer, der sogar mit einer Nennung für den Preis des Winterfavoriten versehen wurde. Ein Engagement für das wichtigste Rennen für die zweijährigen Hengste hat auch der französisch gezogene Proud Like A God, der Andreas Murtfeld gehört und der mit Wild n’Beautiful noch einen weiteren Franzosen mit einer Nennung für den Winterfavoriten zu Pavel Vovcenko gebracht hat. „Taifa macht auf mich einen sehr guten Eindruck. Schon lange nicht mehr habe ich ein junges Pferd mit so viel Potenzial gesehen“, so der Trainer, der mit seinen drei Youngstern, wenn alles gut läuft, bei den wichtigsten Nachwuchsprüfungen abräumen könnte.

Bei den älteren Pferden setzt der erfolgreichste Bremer Trainer auf Millionaire, Stall Emjois vierjährigen rechten Bruder von Mendocino, der zu einem der besten Rennpferde Deutschlands avancierte. Ähnliches Potenzial bescheinigt der Trainer Stall Steintors Autumn, der 2022 bei acht Starts dreimal siegreich und fünfmal platziert war. Aufgrund seiner französischen Inländergeltung könnte er bessere Aufgaben im Nachbarland anpeilen.

Auch Stall Abrakadabras Asterix soll nach einer verletzungsbedingten Auszeit in 2023 wieder zu alter Stärke zurückfinden. In den kommenden Wochen wird Pavel Vovcenko zudem viel Zeit in Cagnes sur mer verbringen, denn an der Côte d’Azur sollen Black Trezy, Kingsholm und Lake Naivasha an den Start kommen.