Pavel Vovcenko feiert den 31. Saisonsieg

Verden – Beim Herbstmeeting in Baden-Baden schickte Trainer Pavel Vovcenko (Achim-Bollen) einige Pferde an den Start. Vovcenko, der in diesem Jahr zu den erfolgreichsten deutschen Trainern von Galopprennpferden zählt, kam zu einigen Platzierungen und dem 31. Saisonsieg.

In einer Prüfung über 1400 Meter kam der dreijährige Wallach Vicente mit Michael Cadeddu im Sattel endlich zu seinem ersten Sieg. Vom Start weg lag Vicente hinter dem Mitfavoriten Turftiger mit Adrie de Vries an zweiter Stelle. Zu Beginn der Zielgeraden setzte der Vovcenko-Schützling zum Angriff an und kam auf den letzten 100 Metern zu einem leichten Sieg mit zweieinviertel Längen Vorsprung vor Turftiger und Baron Mayson mit Jockey Lukas Delozier.

Eine starke Leistung bot erneut die von Vovcenko trainierte vierjährige Stute Lovely Dream. In einem Ausgleich IV über 1600 Meter lieferte sich Lovely Dream mit dem mehrfachen deutschen Champion der Flachrennjockeys Filip Minarek im Sattel bis zur Ziellinie einen spannenden Endkampf mit drei anderen Vollblütern. Gewonnen wurde das Rennen überraschend von der 403:10-Außenseiterin Latroya mit Liubov Grigorieva vor der Stute Divahora mit Championatsanwärter Bauyrzhan Murzabayev sowie Lovely Dream. Der vierjährige Wallach Lover Boy fand mit Melina Ehm im Sattel in einem Ausgleich III über 2000 Meter auf dem schweren Geläuf überhaupt nicht statt und wurde nur Achter. Mit einer diesjährigen Gewinnsumme von 42.100 Euro zählt Lover Boy zu den besten Verdienern im Quartier von Pavel Vovcenko. Gewonnen wurde die Prüfung vom dreijährigen Hengst Yes He Can mit Adrie des Vries vor Gestüt Fährhofs (Sottrum) Stute La Sadira mit Bauyrzhan Murzabayev und dem Wallach Departing mit Lukas Delozier. jho