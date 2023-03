Patrick Ehrhardt zum TSV Etelsen: „Gesamtpaket eine Herausforderung“

Von: Ulf Horst von der Eltz

Künftig am Schlosspark auf Punktejagd: Patrick Ehrhardt wechselt im Sommer vom Kreisligisten TSV Achim zum Landesligisten TSV Etelsen. © Verein

Der erste Zugang für die nächste Saison steht fest beim TSV Etelsen: Patrick Ehrhardt wechselt vom TSV Achim zum Fußball-Landesligisten.

Etelsen – „Ich war mir relativ schnell klar, dass ich die sportliche Chance annehmen und den Schritt wagen will, nachdem die Etelser auf mich zugekommen sind“, erklärte der 23-Jährige am Dienstag auf Nachfrage dieser Zeitung.

Da der Mittelfeld-Mann sich beim Kreisligisten, für den er fünf Punktrunden lang die Stiefel schnürte und mit dem er vergangenen Sommer aus der Bezirksliga abgestiegen ist, pudelwohl fühlt, „kam ein Wechsel nur infrage, wenn ich zu 100 Prozent von der Sache überzeugt sein würde.“ Am Schlosspark sieht Ehrhardt durch Gespräche mit dem künftigen Coach Björn Mickelat und dessen Co-Trainer Benjamin Nelle einen Verein mit intaktem Umfeld, der im die Möglichkeit geben werde, sich auf höherem Niveau zu beweisen.

Ehrhardt peilt Stammplatz an

Zwar habe er sich bereits im vergangenen Jahr zusammen mit Bruder Florian nach Optionen in der Bezirksliga umgeschaut, aber es sei „nichts Gutes“ dabei gewesen. Jetzt sieht der bei der Lebenshilfe in Verden arbeitende und in Bremen dual studierende Achimer die Zeit für einen Tapetenwechsel gekommen: „Das Gesamtpaket in Etelsen ist eine Herausforderung, aber ich bin voller Ehrgeiz. Sicher ist es ein großer Sprung, aber ich möchte zunächst möglichst viel spielen und mir auf lange Sicht einen Stammplatz erarbeiten. Am besten auf der Sechs oder der Acht, wo ich mich am wohlsten fühle und meine Stärken einbringen kann.“ Die sieht Patrick Ehrhardt in Kommunikation, Ballsicherheit und Laufbereitschaft: „Ich denke, dass ich allgemein ein Teamspieler bin.“

Koopmann: „Ein absoluter Leadertyp“

Mit diesen Qualitäten passt der 23-Jährige perfekt ins Etelser Beuteschema. „Patrick ist ein absoluter Leadertyp, jung und entwicklungsfähig. Wir werden ihm die Chance bieten“, freut sich André Koopmann, sportlicher Leiter am Schlosspark, über die Zusage Ehrhardts. Die Blau-Weißen hätten ihn schon zwei, drei Jahre auf dem Zettel gehabt. Dabei lobt Koopmann die Gespräche mit dem TSV Achim. Zugute kam dem Landesligisten dabei auch die Bekanntschaft des Neuen mit Jarno Blicker.