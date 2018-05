3:0 – Partystimmung am Uphuser Arenkamp

Uphusen - Von Kai Caspers. Um die obligatorische kalte Dusche kam Fabrizio Muzzicato im Zuge der Feierlichkeiten direkt nach dem Abpfiff der Partie gegen den SSV Vorsfelde nicht herum. Das interessierte den Trainer des Fußball-Oberligisten TB Uphusen jedoch herzlich wenig. Schließlich hatte seine Mannschaft bereits zwei Spieltage vor Saisonende mit dem hoch verdienten 3:0 (0:0)-Erfolg den vorzeitigen Klassenerhalt perfekt gemacht.

Kein Wunder, dass Muzzicato dann auch erst mal ganz kräftig durchatmete: „Da fällt definitiv eine dicke Last von uns ab. Dass wir nun die letzten beiden Spiele entspannt angehen können – darauf dürfen wir richtig stolz sein. Daher kann ich vor meiner Mannschaft auch nur den Hut ziehen.“ Mindestens genauso erleichtert war Philipp-Bruno Rockahr. „Das war natürlich nicht so einfach. Aber so etwas gibt es eben im Fußball“, verwies der Offensivspieler auf seine drei vergebenen Hochkaräter. „Aber dafür habe ich ja ein Tor aufgelegt und mich am Ende doch noch belohnt“, freute sich Rockahr über seinen Treffer zum 3:0-Endstand (90.). Nur gut, dass David Airich da deutlich effektiver agierte. Gerade einmal zwei Minuten auf dem Platz war der Stürmer zur Stelle und markierte in der 60. Minute das erlösende 1:0. Vier Minuten vor dem Ende war er dann nach Vorarbeit von Rockahr erneut zur Stelle und beseitigte mit dem 2:0 die letzten Zweifel am Klassenerhalt der Uphuser. Kein Wunder, dass Fabrizio Muzzicato dann auch nicht mit Lob sparte: „Was David heute gezeigt hat, war einfach nur überragend. Und das nicht nur wegen der beiden Tore. Auch sonst hatte alles Hand und Fuß. Aber das gilt auch für den Rest der Mannschaft. Da ist definitiv etwas herangewachsen. Daher sind wir auf einem guten Weg, zumal das Gerüst bestehen bleibt.“

Apropos Gerüst: Nachdem die meisten Leistungsträger bereits für die kommende Saison zugesagt haben, gab es am Rande der Partie gegen Vorsfelde auch schon die ersten beiden Neuzugänge zu vermelden. Mit Loris Menger und Ricardo Marafena da Costa zieht es zwei talentierte 18-Jährige vom Landesliga-Absteiger Eintracht Cuxhaven zum TBU. „Beide haben im Probetraining einen richtig guten Eindruck hinterlassen“, erklärte Andre Schmitz, sportlicher Leiter der Uphuser. Allerdings gibt es auch einen hochkarätigen Abgang. Denn wie Trainer Fabrizio Muzzicato nach Spielende durchblicken ließ, wird Yannis Becker den Verein am Saisonende verlassen. „Yannis will es noch einmal eine Klasse höher probieren. Und das kann ich auch nachvollziehen“, wollte der Coach zwar den neuen Verein des 27-Jährigen nicht endgültig preisgeben, doch nach seiner Aussage liegt die Vermutung nahe, dass sich Becker dem Regionalligisten BSV Rehden anschließen wird.