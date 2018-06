Pannevis ohne Probleme

Schon an der letzten Hürde stand der Landesmeister praktisch fest: Jonas Pannevis hatte einen klaren Vorsprung vor der Konkurrenz. Am Ende wiederholte der Verdener seinen Titelgewinn von 2017 in neuer Jahresbestzeit – 54,31 Sekunden. J Foto: Jörg Großmann

Verden - Projekt Titelverteidigung erfolgreich abgeschlossen: Bei der Landesmeisterschaft der Männer, Frauen und U18-Jugend in Papenburg wiederholte LGKV-Langsprinter Jonas Pannevis über 400 m Hürden seinen Sieg von 2017. Mit 54,31 Sekunden gelang ihm eine neue Jahresbestzeit.

In einem kontrollierten Rennen setzte sich der Verdener nach 200 Metern von seinen schärfsten Verfolgern Said Gilani von Werder Bremen sowie Jannis Gerken vom TV Langen noch deutlich ab und gewann schließlich sicher mit mehr als einer Sekunde Vorsprung. Am Wochenende wird er bei den holländischen Meisterschaften versuchen, sich weiter seiner persönlichen Bestzeit von 53,76 Sekunden aus dem Vorjahr anzunähern.

Doppelstarts wagten drei junge LGKV-Läuferinnen. Über 1500 m der Frauen gelang Sophie Kohlhase (Verden) mit 5:07,85 Minuten auf Rang 13 eine neue Jahresbestzeit, und am Morgen darauf zeigte sie ein kluges Rennen über 5000 m, das mit Platz sieben und der persönlichen Bestzeit von 19:32,80 Minuten belohnt wurde.

Über 1500 m und 800 m traten die U18-Jugendlichen Nele Prüser und Stella Kuhr (beide Verden) an. In einem verbummelten Rennen über 1500 m konnte Nele Prüser in der letzten Runde den Angriff

der Konkurrenz nicht kontern und wurde unter Wert nach 5:08,14 Minuten Siebte. Stella Kuhr verbesserte sich auf 5:24,92 Minuten und wurde damit Neunte.

Am zweiten Tag war beiden jungen Läuferinnen das Rennen vom Vortag anzumerken, doch mit 2:22,87 Minuten für Prüser und 2:38,41 Minuten für Kuhr blieben beide nur knapp über ihren Jahresbestzeiten und belegten damit den zehnten und den 23. Platz.

Nach längerer Verletzungspause trat der Verdener U18-Jugendliche Mika Brennecke zum 100 m-Vorlauf an, war zufrieden, ohne Beschwerden mit 12,06 Sekunden seiner Bestzeit nahe gekommen zu sein und nun weitere Wettkämpfe planen zu können. J hbm