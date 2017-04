Panitz warnt: Unangenehmer Gegner

TSV Daverden muss in Marienhafe auf ein Quartett verzichten

+ Daverdens Patrick Bartsch

Daverden - Sollte in der dritten Liga die SG VTB Altjührden ihr Heimspiel gegen den VfL Fredenbeck gewinnen, bliebe es in der Handball-Verbandsliga fast sicher bei drei Absteigern. Darauf will sich der TSV Daverden jedoch nicht verlassen und den Klassenerhalt auch ohne Schützenhilfe meistern. Daher peilt das Team von Trainer Thomas Panitz auch einen Sieg bei TuRa Marienhafe (Sbd., 16.30) an.