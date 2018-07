Panitz verbaut seinem Ex-Klub Halbfinaleinzug

Sottrum - Im abschließenden Vorrundenspiel beim Sottrumer Handball-Cup verpasste Landesligist TSV Daverden gegen die klassenniedrigere SG Arbergen-Mahndorf den Einzug ins Halbfinale. Nach dem Überraschunscoup vor wenigen Tagen gegen den Oberligisten TuS Rotenburg hatte der TSV Daverden alle Trümpfe in der Hand, doch konnten die vielen Ausfälle nicht kompensiert werden. So lachte nach dem Abpfiff nur Daverdens Ex-Trainer Thomas Panitz, der durch den 27:23 (14:1)-Sieg noch den Einzug ins Halbfinale schaffte. Für den TS Daverden bleibt am Sonntag nur das Spiel um Platz fünf.

Daverden lag in den ersten 30 Minuten meist in Führung, doch kurz vor der Pause glich Arbergen zum 9:9 und 11:11 aus und ging mit einer knappen 13:12-Halbzeitführung in die Pause.

Auch in den zweiten 30 Minuten war es eine völlig ausgeglichenen Partie. Über ein 15:15 und 20:20 stand es fünf Minuten vor dem Abpfiff 23:23. Dann aber hatte die SG durch vier Treffer in Folge das bessere Ende für sich und zog durch den 27:23-Sieg in das Halbfinale ein. Hier treffen die Panitz-Schützlinge am heutigen Freitag auf den Verbandsligisten ATSV Habenhausen II (18.30 Uhr). Im zweiten Halbfinale spielt ebenfalls heute der TuS Rotenburg gegen die SG Achim/Baden II (20.10 Uhr). Das Spiel um Platz drei findet am Sonntag um 14 Uhr statt. Danach kommt es zum Endspiel. Der TSV Daverden spielt am Sonnabend um Platz fünf gegen Gastgeber TV Sottrum (13 Uhr).

Tore TSV Daverden: Lajos Meisloh (7), Ole Fastenau (5), Jasper von Salzen (5), Jonah Klimach (3), Jannis Hördt (2), Wendt (1), Zeidler (1). J jho