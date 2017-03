Panitz-Team gelingt Revanche

Daverden - Aufsteiger TSV Daverden ist in der Handball-Verbandsliga der Männer aufgrund seiner Heimstärke auf dem besten Weg zum Klassenerhalt. Gegen den Tabellensechsten TuS Haren gab es einen knappen, aber verdienten 33:32 (17:15)-Sieg. In der Tabelle rangieren die Daverdener mit 17:23-Punkten auf Rang neun.

„Ich bin heute zufrieden. Zum einen haben wir gezeigt, dass wir in eigener Halle eine Macht sind, zum andern aber auch, dass wir Ausfälle wie Patrick Tielitz, Marcel Wrede oder Benjamin Fleischer verkraften können“, sagt Daverdens Trainer Thomas Panitz.

Benjamin Fleischer fiel kurzfristig aus, weil er am Blinddarm operiert werden musste. Mit dem Sieg gelang den Gastgebern zudem die Revanche für die unglückliche 29:30-Hinspielniederlage. Trotz des achten Sieges im 20. Spiel ist der Klassenerhalt noch nicht in trockenen Tüchern. „Im Moment punkten unten fast alle“, wundert sich Thomas Panitz, doch in der augenblicklichen Form sollte seine Mannschaft das Saisonziel schaffen. Daverden hatte einen holprigen Start und lag bis zum 9:10 (16.) immer zurück. Die erste Führung gelang nach 17 Minuten dem überzeugenden Patrick Bartsch zum 11:10. Den 17:17-Pausenstand stellte Routinier Daniel Beinker her.

In den zweiten 30 Minuten hatte Daverden die Partie weitestgehend unter Kontrolle. Nach 39 Minuten erzielte Patrick Bartsch die 24:18-Führung. Auch vier Minuten vor dem Abpfiff lagen die Gastgeber nach dem Treffer von Boyke Wilkens noch mit vier Toren (32:28) vorn. Unkonzentriertheit führte dazu, dass der TuS Haren den Rückstand durch zwei Treffer in der letzten Minute noch auf 32:33 verkürzen konnte. Der Daverdener Sieg geriet aber nicht mehr in Gefahr, fiel aber mit 33:32 unnötig knapp aus.

Tore TSV Daverden: Marin Wrede (10), Wilkens (5), Zeidler (4), Bartsch (4), Windßus (3), Beinker (3), Meisloh (2), Bodenstab (2). J jho