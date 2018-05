Panitz sieht guten Abschluss

Daverden - Schon vor dem Anpfiff der abschließenden Partie in der Handball-Landesliga hatte Thomas Panitz seinen großen Auftritt. Seine Mannschaft hatte den scheidenden Trainer des TSV Daverden extra in einen grünen Anzug gesteckt und bereitete ihm im Anschluss mit dem 31:28 (15:11)-Erfolg über die HSG Stuhr einen tollen Abschied.

„Nach neun Jahren Vereinsliebe war das ein guter Abschluss“, merkte Panitz an, ehe er es gemeinsam mit der Mannschaft auf der Trikotparty des TSV Intschede noch einmal krachen ließ. Sehr zur Freude von Spartenleiter Dirk-Oliver Kühl gibt es mit Finn Klimach auch schon einen Neuzugang für die kommende Saison. Der 22-Jährige kehrt vom Klassenrivalen HSG Verden-Aller zurück.

Im letzten Saisonspiel demonstrierte die Daverdener noch einmal Biss und Kampfgeist. Dennoch haderte Panitz, nachdem Joost Windßuß das 3:3 (5.) erzielt hatte, noch mit der Leistung in der Defensive. Immerhin wurde es danach etwas besser und zur Pause führten die Gastgeber mit 15:11. Nach dem Wechsel blieb es weiter spannend. Zwar hatte Daverdens achtfacher Torschütze Patrick Bartsch das 20:17 (41.) erzielt, doch die Gäste um glichen aus – 20:20 (42.). Jetzt wurde es ein Kopf an Kopf-Rennen und erst als der routinierte Daniel Beinker seinen Doppelpack zum 26:23 (49.) schnürte, war die Vorentscheidung gefallen. „Das haben meine Jungs gut gemacht“, befand Panitz, ehe es in Partygetümmel ging.

Tore TSV Daverden: Bartsch (8), Windßuß (5), Meisloh (5/3), Beinker (3), Beuße (2), Meyer (2), von Salzen (2), Bodenstab (1), Wilkens (1), Tielitz (1), Zeidler (1). J bjl