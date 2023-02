Alles Paletti: Gabel wird Sammrey beim TSV Ottersberg beerben

Von: Frank von Staden

Will bis zum Saisonende noch das Maximum mit dem TSV Ottersberg erreichen, ehe dann Schluss für ihn an der Wümme ist: Axel Sammrey.

Nun ist es amtlich: Der Ex-Brinkum-Coach Mike Gabel (41) übernimmt beim Fußball-Bezirksligisten TSV Ottersberg zur neuen Saison den Posten von Axel Sammrey und wird ihn als Coach beerben. Das bestätigte der Verein am Dienstagabend auf Nachfrage.

Ottersberg – Nun ist die Kuh endlich vom Eis: Schon seit einigen Wochen geisterte das Gerücht an der Wümme herum, dass sich die Wege des Fußball-Bezirksligisten TSV Ottersberg und Trainer Axel Sammrey zum Saisonende trennen würden. Am Dienstagabend bestätigte Fußball-Boss Frank Schwarz auf Nachfrage, dass es in dieser Hinsicht einen Vollzug gibt. „Wir haben der Mannschaft heute Abend mitgeteilt, dass es in der kommenden Saison mit Mike Gabel einen neuen Trainer geben wird. Das war letztlich keine Entscheidung gegen Axel, sondern für einen klaren Schnitt, den wir jetzt einfach machen mussten, weil wir ihn unbedingt brauchen!“

Bereits in der vergangenen Woche wurde Sammrey über diesen Entschluss informiert. Und der 66-Jährige nahm es sportlich. „Ein absolut legitimer Vorgang. Für mich bedeutet das, dass ich ab Juli eine neue Herausforderung annehmen werde. Denn mir macht dieser Job einfach noch zu viel Spaß! Aber bis dahin werde ich alles tun, um mit meinem jetzigen Team noch das Maximum des Erreichbaren zu erzielen. Es war erneut und ist immer noch eine schöne Zeit in Ottersberg. Ich werde hier jedenfalls Vollgas bis zur letzten Minute geben!“

Sammrey hatte die Grün-Weißen erst im Winter 2021 von Mike Barten zum zweiten Mal übernommen, nachdem er beim Wümme-Club bereits im Januar 2004 anheuerte und mit ihm zu einem Höhenflug bis in die Oberliga ansetzte. Die Ära endete zum Saisonabschluss 2015.

Nun setzen die Ottersberger in Mike Gabel auf ein neues Pferd, das aber im Grunde gar nicht so neu ist. Denn der Ex-Brinkumer und einstige Co-Trainer des TB Uphusen sowie TSV Etelsen war bereits eine Saison an der Wümme, als er das Amt des sportlichen Leiters in der Spielzeit 2017/2018 von Markus Bremermann übernahm. Trainer war damals Jan Fitschen. „Wir haben jetzt einfach gespürt, dass wir hier frisches Blut brauchen. Ein klarer Cut ist einfach das Beste für den Verein, für das Team. Und mit Mike kommt einer, der ein sehr dickes Telefonbuch und zahlreiche Kontakte hat. Noch einmal: Das ist keine Entscheidung gegen Axel“, so Frank Schwarz.

Auch Ottersbergs Kapitän Artur Janot stellt Sammrey ein sehr gutes Zeugnis aus, schwärmt von dessen Arbeit als Trainer auf und neben dem Platz: „Er hat das Beste aus uns herausgeholt, hatte nur das Pech, dass uns einige unzuverlässige Spieler kurz vor Saisonstart trotz vorheriger Zusagen verlassen haben und zudem sich die Verletzungen im Team gehäuft haben. Doch diese Spieler werden jetzt langsam wiederkommen und dann werden wir als eingeschworenes Team alles versuchen, um doch noch ein Wörtchen um die Meisterschaft mitzureden!“ Den Trainerwechsel sieht der Führungsspieler mit einem weinenden – aber auch mit einem lachenden Auge: „Ich hätte auch gerne weiter unter Axel gespielt. Ich verstehe mich sehr gut mit ihm. Aber ich verspreche mir von Mike ebenfalls frischen Wind, der dem Verein guttun kann. Und dass er ein riesiges Kontaktbuch hat, ist allseits bekannt und kann ja nur zum Vorteil sein.“

Gabel selbst freut sich auf die kommende Aufgabe, nachdem er auf eher kurioserweise vergangenen Dezember nach dreieinhalb Jahren als Brinkum-Coach per Post mitgeteilt bekommen hatte, dass er mit sofortiger Wirkung freigestellt sei (wir berichteten). „Fakt ist, dass der TSV Ottersberg tatsächlich mein Lieblingsverein ist, seit ich damals für eineinhalb Jahre dort war, ehe es weiter zum TBU ging. Ich hatte nach der Sache in Brinkum einige Angebote, doch als jetzt das aus Ottersberg kam, hat das Herz sofort ja gesagt. Denn der TSV ist ein Verein mit Herz! Und hat eine fast perfekte Infrastruktur. Von der Gastro, über einen neuen Platz eins sowie einen kleinen Kunstrasenplatz, bis hin zu Kabinen, die Oberliga-Format haben. Ich sehe großes Potenzial im TSV Ottersberg. Deshalb plane ich auch, langfristig dortzubleiben. Hier zählt noch das Menschliche. Und das ist mir ganz wichtig!“

Gemeinsam mit seinem ebenfalls in Brinkum ausgeschiedenen Co-Trainer Kevin Artmann hatte er schon vor einiger Zeit die Ottersberger Mannschaft und die Sportstätte bei einem Punktspiel unter die Lupe genommen (Gabel: „Der Kontakt ist seit damals nie abgerissen“), „und auch Kevin war ganz angetan von dem, was hier passiert“, so der 41-jährige B-Lizenzinhaber, der es für „gut möglich“ hält, dass auch der Ex-Werderaner Artmann bald wieder Grün-Weiß trägt. Dann aber an der Wümme und nicht wieder an der Weser.