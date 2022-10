Enjoy Judo: Andreas Pajer und Manfred Schwarzer holen DM-Bronze

Mit DM-Bronze zurück: Andreas Pajer (links) und Manfred Schwarzer von Enjoy Judo aus Oyten. © privat

Bronze bei der Deutschen Ü30-Meisterschaft für zwei Cracks von Enjoy Judo aus Oyten: Andreas Pajer und Manfred Schwarzer kämpften sich in Hamburg in ihren Altersklassen auf den dritten Rang.

Oyten – Manfred Schwarzer, der auch gleichzeitig Trainer in Sottrum ist, stellte sich in der Altersklasse 50 bis 54 Jahre bis 90 kg den Kontrahenten. Enjoy-Trainer Andreas Pajer kämpfte wie gewohnt bis 66 kg in der Altersklasse 55 bis 59 Jahre.

Das Niveau der Meisterschaft ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen, die zurückliegenden Monate wurden für intensives Training genutzt. Nicht jeder Judoka in Deutschland hat den Mut, sich gegen die Besten zu beweisen.

Andreas Pajer: „Medaille war das Ziel“

Schwarzer war zum fünften Mal dabei – jetzt hat sich die Anstrengung gelohnt mit der erstmals erreichten Medaille. Pajer hatte noch in den Vormonaten mit einer hartnäckigen Leistenreizung zu kämpfen. Trotzdem ließ er sich die Meisterschaft nicht nehmen. In der Vorrunde besiegte er zwei ebenfalls sehr starke Kämpfer Mandewirth aus Schleswig Holstein und Hönig aus Niedersachsen, musste dann aber gegen den fünfmaligen Deutschen Meister Ehrenberg aus NRW mit knappen Kampfrichterentscheid geschlagen geben. Im Halbfinale schwanden seine Kräfte und er verlor gegen Rennhack aus Mecklenburg-Vorpommern mit Haltegriff. „Mehr war heute nicht drin“, resümierte Pajer: „Medaille erreicht, das war das Ziel.“

Schwarzer bestach gegen Mosebach (Berlin), Ahlgrimm (Sachsen) und den international erfahrenen Robert Endras (Bayern). Er zeigte eine konzentrierte Leistung und war allen Kämpfern ebenbürtig. Sein Ziel ist nun die Silbermedaille im nächsten Jahr. Dann möchte Enjoy Judo auch wieder mit mindestens sechs Kämpfern starten. Das Training dafür beginnt jetzt.