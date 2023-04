Blumenthal sieht zu viele Fehler beim 26:29

Von: Kai Caspers

Teilen

Vier Tore erzielte Oytens Timo Precht beim 26:29 gegen Lüneburg. © Hägermann

Der TV Oyten II muss in der Handball-Landesliga weiter um den Klassenerhalt bangen. Gegen Lüneburg setzte es eine vermeidbare Niederlage.

Oyten – Nichts wurde es mit einer Überraschung für den TV Oyten II. Im Heimspiel der Handball-Landesliga setzte es für das Team von Sören Blumenthal eine 26:29 (13:16)-Niederlage gegen den Tabellenzweiten aus Lüneburg.

Im Anschluss wollte Blumenthal dann auch nichts beschönigen. „Das war ein katastrophales Handballspiel von beiden Mannschaften. Dabei wäre heute definitiv deutlich mehr drin gewesen. Aber die Anzahl der Fehler – das war einfach nur unglaublich“, haderte Oytens Trainer. Schon in der Anfangsphase begann das Dilemma aus Sicht der Gastgeber. „Da haben wir viel zu nervös agiert. Daher habe ich frühzeitig eine Auszeit genommen und den Jungs ordentlich den Kopf gewaschen“, so Blumenthal. Und die zeigte Wirkung, denn nach dem schnellen 0:4 (5.) glich Timo Precht zum 9:9 (17.) aus. Doch auch das sorgte nicht für die nötige Sicherheit, denn in der Folge häuften sich wieder die Fehler und es ging mit einem 13:16 in die Pause. Die Gastgeber ließen jedoch die Köpfe nicht hängen und witterten spätestens nach einem verwandelten Siebenmeter von Yanik Grobler zum 22:22 (45.) wieder Morgenluft. Zwar setzten sich die Gäste auf 27:23 ab, doch Timo Precht verkürzte auf 26:27, ehe Lüneburg mit einem Doppelpack endgültig alles klarmachte.

Tore TV Oyten II: Hencken (6), Reelfs (5), Precht (4), Grobler (4/3), Wilkens (3), Hassing (2), Sell (2). kc