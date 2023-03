Winter hat Respekt vor Delmenhorst

Von: Kai Caspers

Nach dem Coup in Altjührden gilt es für Mattis Brüns und den TV Oyten gegen Delmenhorst nachzulegen. © häg

Nach dem Coup in Altjührden könnte Handball-Oberligist TV Oyten mit einem Sieg im Kellerduell gegen Delmenhorst den nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt machen.

Oyten – Ungewohnt leise Töne schlägt Marc Winter vor der Partie gegen die HSG Delmenhorst (So. 17 Uhr) an. „Da sind wir sicher nicht der Favorit. Delmenhorst ist aktuell sicher die Mannschaft der Stunde“, verweist der Trainer des Handball-Oberligisten TV Oyten Vampires auf die vier Siege der HSG aus den vergangenen fünf Spielen. Daher spielt die Tatsache, dass die Gäste derzeit einen Platz hinter dem TVO in der Tabelle rangieren, keine Rolle.

Leonard Fischer kehrt in den Kader zurück

„Nach dem Trainerwechsel hat es offensichtlich Klick gemacht bei der HSG. Daher erwarte ich ein hartes Stück Arbeit. Vor allen Dingen unsere Deckung wird ordentlich gefordert, denn mit Tim Coors, Jörn Janßen und Frederic Oetken ist der Rückraum schon sehr gut besetzt“, weiß Winter um die enormen Qualitäten der Gäste aus der Fernwurfzone. Doch auch wenn der Respekt groß ist, will der TVO-Trainer die Punkte in Oyten behalten und damit den nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. „Knüpfen wir an die starke Leistung vom Sieg in Altjührden an, ist mir nicht bange. Vor allen Dingen in der Deckung haben wir dort überzeugt. Wichtig ist, dass wir unsere Chancen konsequent nutzen und die Gäste nicht zu einfachen Toren per Gegenstoß einladen“, fordert Winter ein hohes Maß an Konzentration im Abschluss. Verzichten müssen die Gastgeber auf Noah Dreyer (Urlaub). Dafür kehrt jedoch Leonard Fischer, der in Altjührden gefehlt hat, in den Oytener Kader zurück. kc