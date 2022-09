Winter: „Es wird Zeit, dass wir uns belohnen“

Von: Kai Caspers

Hofft auf das erste Erfolgserlebnis: Marc Winter. © häg

Nachdem Handball-Oberligist TV Oyten mit drei Niederlagen in die Saison gestartet ist, soll beim Aufsteiger in der Partie beim Elsflether TB nun endlich der Knoten platzen.

Oyten – Richtungsweisendes Duell für den TV Oyten. Am Sonnabend, 19.30 Uhr, gastiert der Handball-Oberligist beim Elsflether TB. Ein Team, das TVO-Trainer Marc Winter im Vorfeld der Saison als einen der direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt bezeichnete. Doch im Gegensatz zum punktlosen Aufsteiger aus Oyten haben die Gastgeber schon zwei Siege auf dem Konto. Daher liegt der Druck auf Seiten des TVO, wenn er nicht frühzeitig den Anschluss verlieren will.

Dessen ist sich auch Winter bewusst: „Wir haben genug Lob für unsere Spielweise bekommen. Es ist jetzt an der Zeit, dass wir uns dafür auch mal belohnen und anfangen zu punkten. Daher sollten wir aus Elsfleth schon etwas mitbringen, zumal es ein Gegner ist, denn wir ebenfalls im unteren Bereich der Tabelle erwarten.“ Personell gibt es beim TVO keine großen Veränderungen im Vergleich zur Partie gegen Habenhausen. „Wichtig ist, dass wir in der Deckung ähnlich konzentriert auftreten und vorne die Chancen eiskalt nutzen. Denn Elsfleth verfügt über einen starken Torhüter, den wir nicht warm werfen dürfen. Zumal er mit Rechtsaußen Lars Pape einen glänzenden Abnehmer im Gegenstoß hat“, weiß Oytens Trainer. „Auch das Anspiel an den Kreis gilt es in jedem Fall zu unterbinden“, fordert Marc Winter. kc