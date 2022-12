Jan Fitschen: „Das Gesamtpaket stimmt einfach“

Von: Kai Caspers

Teilen

Musste hinsichtlich einer weiteren Zusammenarbeit nicht lange überlegen: Oytens Trainer Jan Fitschen. © wes

Fußball-Bezirksligist TV Oyten wird auch in der kommenden Saison von Jan Fitschen trainiert. Darüber hinaus bleibt auch das weitere Trainerteam dem TVO erhalten und schon jetzt haben 15 Spieler ihre feste Zusage für eine weitere Saison gegeben.

Oyten – Beim TV Oyten wird weiterhin auf Kontinuität gesetzt. Auch in der kommenden Saison leitet Trainer Jan Fitschen die Geschicke des Fußball-Bezirksligisten. „Wir sind mit der Arbeit von Jan sehr zufrieden. Daher freuen wir uns, dass wir nun frühzeitig Planungssicherheit haben“, erklärt Oytens Fußball-Boss Detlef Meyer.

Wir sind mit der Arbeit von Jan sehr zufrieden. Daher freuen wir uns, dass wir nun frühzeitig Planungssicherheit haben.

Auch Jan Fitschen musste hinsichtlich einer weiteren Zusammenarbeit nicht lange überlegen. „In Oyten stimmt einfach das Gesamtpaket. Ich wohne nur 500 Meter von der Sportanlage entfernt und habe zudem das Gefühl, dass ich die Truppe auch noch erreiche. Daher war meine Zusage dann auch nur die logische Schlussfolgerung“, lässt der 40-Jährige wissen. „Außerdem haben aktuell bereits 15 Spieler für die kommende Saison ihre feste Zusage gegeben. Das zeigt doch, dass es hier in Oyten passt“, blickt Fitschen einer weiteren Saison in der Bezirksliga relativ entspannt entgegen. „Aktuell sind wir zwar noch nicht auf der sicheren Seite, doch wir werden die nötigen Punkte schon noch holen“, ist der TVO-Trainer überzeugt. „Entscheidend wird sein, wie wir aus der Pause kommen. Aber da bin ich ganz zuversichtlich“, baut Fitschen auf eine gute Vorbereitung. Weiter an seiner Seite ist dann auch Marius Winkelmann. Oytens Co-Trainer hat genau wie Torwart-Trainer Thomas Rosin und Betreuer Michel Fenslau ebenfalls für eine weitere Saison zugesagt. Darüber hinaus ließ der TVO-Trainer durchblicken, dass in der Winterpause der eine oder andere Neuzugang die Mannschaft verstärken wird. „Wir sind da auf einem guten Weg. Aber noch ist es nicht spruchreif“, sagt der 40-Jährige.

Auch Co-Trainer Marius Winkelmann und Torwart-Trainer Thomas Rosin bleiben

Auch wenn sich Fußball-Boss Detlef Meyer hinsichtlich einer weiteren Zusammenarbeit keine großen Sorgen gemacht hat, wollte er das Thema Trainer dennoch so früh wie möglich geklärt haben. „Kontinuität passt gut ins Oytener Vereinsbild. Außerdem gehe ich stark davon aus, dass es auf dem Trainermarkt noch ordentlich rotieren wird. Schließlich steht aktuell nicht nur Fischerhude ohne Trainer da, sondern auch aus anderen Vereinen hört man so einiges. Und da Jan schon einiges vorzuweisen hat, sind wir froh, dass er uns mindestens eine weitere Saison erhalten bleibt.“