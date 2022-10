Bryana Newbern leitet die Wende ein – 37:29

Sarah Kennerth traf elfmal in Wilhelmshaven. © häg

Die Damen der TV Oyten Vampires ziehen in der Handball-Oberliga weiter einsam ihre Kreise. Auch der Wilhelmshavener HV konnte das Team von Kai Freese nur bedingt ärgern und kassierte am Ende beim 29:37 (13:18) eine klare Niederlage.

Oyten – Noch im Vorfeld hatte Oytens Trainer sein Team in Anbetracht der personellen Probleme als klaren Außenseiter bezeichnet. Und zumindest bis zur 20. Minute hatte es den Anschein, als sollte sich diese Aussage bewahrheiten. Zu diesem Zeitpunkt sah sich der TVO einem 11:13 gegenüber. „Wir hatten zwar eine gute Deckung gespielt, doch dafür waren wir im Abschluss einfach nicht konsequent genug“, haderte Freese und ärgerte sich vor allen Dingen über vier vergebene Siebenmeter. Erst, nachdem Bryana Newbern die bis dato glücklose Fenja Land zwischen den Pfosten abgelöst hatte, wendete sich das Blatt. Bis zur Pause ließen die Vampires keinen Gegentreffer mehr zu und gingen mit einem deutlichen 18:13-Vorsprung in die Pause.

Auch in der zweiten Hälfte änderte sich nichts an den Kräfteverhältnissen. „Unsere offensive 5:1-Deckung hat gefruchtet und uns viele einfache Tore per Gegenstoß ermöglicht“, lobte Freese. „Das war letztlich auch der Grundstein zum völlig verdienten Sieg.“ Zwar verkürzten die vom Ex-Oytener Kai Flathmann trainierten Gastgeberinnen noch einmal auf 21:25 (44.), doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. Vier Treffer der elffachen Torschützin Sarah Kennerth sowie Anna-Lena Meyer und Kathleen Hertes sorgten mit dem 31:23 binnen sechs Minuten für die endgültige Entscheidung zugunsten des Tabellenführers.

Tore TV Oyten: Kennerth (11/2), Hertes (7), Meyer (6), Franke (5/1), Janssens (3), Peek (2), Prütt (1), Schote (1), Schmelz (1). kc