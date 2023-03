Jonas Lüdersen ein starker Rückhalt beim 34:31-Erfolg

Von: Kai Caspers

Nach der Pause ein ganz starker Rückhalt: Oytens Torhüter Jonas Lüdersen verdiente sich ein Extralob. © Verein

Für eine faustdicke Überraschung sorgte Handball-Oberligist TV Oyten. Bei der SG VTB Varel/Altjührden behauptete sich der Aufsteiger völlig verdient mit 34:31 (15:15) und verschaffte sich damit wieder etwas Luft im Kampf um den Klassenerhalt.

Oyten – „Ich kann der Mannschaft nur ein riesiges Kompliment machen. Das war eine sensationelle Leistung“, war Oytens Trainer Marc Winter voll des Lobes. „Vor dem Spiel haben wir uns in der Kabine in die Augen geguckt und uns gefragt, wer auch in der kommenden Saison Bock auf die Oberliga hat. Alle waren sich einig, dass sie das nötige Niveau haben und es in den verbleibenden Spielen unter Beweis stellen wollen. Entsprechend selbstbewusst sind wir dann auch ins Spiel gegangen.“ Das wurde dann auch sehr schnell deutlich. Lediglich nach dem 12:11 (23.) durch einen Treffer von Timo Blau leisteten sich die Gäste einen kleinen Hänger – 12:14 (27.). Doch in der folgenden Auszeit fand Winter die richtigen Worte und es ging mit einem 15:15 in die Pause. Für den TVO-Coach sogar zu wenig. „In der ersten Halbzeit waren unsere Torhüter noch kein Faktor. Sonst wäre auch eine Führung drin gewesen.“

Trainer Marc Winter sieht eine sensationelle Leistung

Das änderte sich mit Beginn der zweiten Hälfte, da Jonas Lüdersen die Gastgeber mit seinen Paraden fortan regelrecht entnervte. Seine Vorderleute dankten es ihm und zogen binnen fünf Minuten auf 20:16 (35.) davon. „Danach haben es die Gastgeber dann unter anderem mit einer kurzen Deckung für Robin Hencken versucht, aber auch da haben wir die richtigen Lösungen gefunden“, attestierte Marc Winter seinem Team eine reife Leistung. „Darüber hinaus haben wir über die gesamte Spielzeit aufs Tempo gedrückt, sodass der Sieg auf jeden Fall in Ordnung geht!“

TV Oyten: Timm, Lüdersen, van den Berg - Blau (6), Marc Lange (4), Marlon Hencken (1), Robin Hencken (12/8), Dominik Lange, Dreyer (3), Brüns (6), Zitnikov (1), Precht, Lübbers, Sell (1). kc