Oytens Tom Witte bleibt ganz cool vom Punkt – 1:1

Von: Frank von Staden

Traf zum 1:1: Tom Witte. © Privat

Ordentliche Vorstellung des TV Oyten am Freitag in seiner Abendvorstellung auf heimischem Terrain gegen den favorisierten SV Ippensen. Am Ende hieß es 1:1 (0:1), „im Grunde eigentlich zu wenig“, konstatierte später TVO-Coach Jan Fitschen.

Oyten – Zu wenig, weil die Gäste ganz wenig Gefahr im TVO-16er ausstrahlten und gerade einmal zwei, drei nennenswerte Chancen verbuchten. Fitschen: „Wir indes hatten richtig gute Dinger, müssen die eigentlich machen.“

Trotz leichter personeller Sorgen machten die Gastgeber es über weite Strecken top gegen den durchaus mit Aufstiegsambitionen behafteten SVI, kamen durch Geisler, Winkelmann und Garuba auch zu ordentlichen Abschlussmöglichkeiten. In die Kabine aber nahmen dann doch die Ippenser ein Tor mit, dass Detjen in der Nachspielzeit des ersten Abschnittes nach einem Eckball erzielen konnte.

Nach dem Wechsel kamen die Hausherren dann mit viel Biss aus der Kabine und durch Tom Witte, der einen an sich selbst verwirkten Strafstoß cool verwandeln konnte, zum Ausgleich (54.). Zuvor scheiterte schon Ahizi aussichtsreich. Wenig später hätte der Oytener Angreifer durchaus auf 2:1 stellen können (70.). In der Schlussphase war so der Gastgeber dem Sieg etwas näher, „doch letztlich können wir mit diesem Punkt durchaus leben. Diese Vorstellung macht Mut für die nächsten Wochen!“