Oytens Sören Blumenthal gibt sich vor dem Derby gegen Achim/Baden keinen großen Illusionen hin

Von: Kai Caspers

Wird sich im Derby gegen die SG Achim/Baden II mächtig strecken müssen: Oytens Björn Steinsträter. © häg

Oyten – Das nächste Derby in der Handball-Landesliga für Tabellenführer SG Achim-Baden II: Dabei haben sich die Rollen im Vergleich zur Partie gegen Verden-Aller nicht verändert. Auch beim TV Oyten II gilt das Team von Thorben Schmidt-Bonheur als klarer Favorit.

HSG Verden-Aller - TuS Jahn Hollenstedt (Sa., 18.30 Uhr). Ohne große Erwartungen gehen die Gastgeber in das Duell der Tabellennachbarn. Verantwortlich dafür ist einmal mehr die schlechte personelle Situation. Da die A-Jugend parallel spielt, ist von dort keine Unterstützung zu erwarten. „Da sich zudem Sascha Genee in Achim verletzt hat, habe ich keinen Auswechselspieler“, erklärt Oliver Schaffeld. Verdens Trainer muss ebenfalls passen, da er am Donnerstag an der Schulter operiert wurde. Für ihn wird Björn Härthe die Verantwortung auf der Bank übernehmen.

MTV Eyendorf II - TSV Daverden II (Sa., 19.15 Uhr). An das Hinspiel hat Torsten Liebrum noch gute Erinnerungen. „Es war zwar lange ausgeglichen, doch am Ende haben wir es dann doch noch klar zu unseren Gunsten entscheiden können“, verweist Daverdens Trainer auf den deutlichen 31:23-Erfolg. „Natürlich wollen wir daran anknüpfen, da Eyendorf zu unseren direkten Konkurrenten zählt. Doch beim MTV ist es nicht so einfach zu spielen. Daher rechne ich schon mit jeder Menge Gegenwehr.“ In personeller Hinsicht sieht Liebrum sein Team gut aufgestellt. Fehlen werden lediglich Felix Wendt und Henning Meyer (beide im Ski-Urlaub). Fraglich ist zudem Jan-Malte Jodat (krank).

TV Oyten II - SG Achim/Baden II (Sa., 18 Uhr). Schon im Vorfeld gibt sich Sören Blumenthal keinen Illusionen hin. „Wir sind der klare Außenseiter. Alles andere als eine Niederlage wäre schon eine große Überraschung“, erklärt Oytens Trainer. „Dennoch wollen wir die SG nach Möglichkeit schon etwas ärgern. Aber das wird nicht einfach, da die Mannschaft auf allen Positionen gut besetzt ist und auch verdient die Tabelle anführt“, kommt die Siegesserie des Lokalrivalen für Blumenthal nicht überraschend. „Wichtig ist, dass wir aus der Partie verletzungsfrei herausgehen.“ Fehlen beim TVO werden Jonas Schoof und Marcel Vornholt.

Auch wenn seine Mannschaft derzeit durch die Liga spaziert, macht sich Thorben Schmidt-Bonheur bezüglich der Motivation keine Gedanken. „Wir nehmen auch weiterhin keinen Gegner auf die leichte Schulter. Und im Derby sind die Jungs ohnehin immer besonders motiviert. Daher hoffe ich, dass wir erneut ein gutes Spiel zeigen und vor allen Dingen eine bessere Abschlussquote als noch gegen Verden an den Tag legen“, so der SG-Trainer. Verzichten müssen die Gäste lediglich auf Tjark Meyer, Mark Golke und Erik Schmidt. kc