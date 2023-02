TVO-Trainer Marc Winter hat das Hinspiel nicht vergessen

Von: Kai Caspers

Teilen

Oytens Marc Lange hat sich nach seinem Fingerbruch zwar im Training zurückgemeldet, doch für die Partie gegen Rotenburg ist er noch keine Option. © häg

Das nächste Derby für Handball-Oberligist TV Oyten: Nach der deutlichen Niederlage bei der SG Achim/Baden erwartet das Team des Trainerduos Lars Müller-Dormann und Marc Winter mit dem TuS Rotenburg (So., 17 Uhr) nun einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt.

Oyten – Die Gäste dürften mit einer großen Portion Selbstvertrauen anreisen. Denn das Team von Daniel van Frayenhofe kommt mit der Empfehlung von zwei Siegen in Folge und hat dabei unter anderem Titelaspirant Habenhausen geschlagen. „Allerdings hat Rotenburg beide Spiele in eigener Halle gewonnen. Da dort ohne Backe gespielt wird, ist die Truppe auswärts sicherlich etwas schwächer einzuschätzen“, verweist TVO-Trainer Winter auf die Tatsache, dass der TuS von seinen bis dato 13 Punkten erst einen in fremder Halle geholt hat. Allerdings soll das nicht heißen, dass die Gäste als Laufkundschaft gelten. „Ich rechne mit einem harten Stück Arbeit. Dafür werden die Ex-Oytener sicher sorgen“, hat Winter einigen Respekt vor Chris-Ole Brandt. Schließlich liegt der wurfgewaltige Rückraumspieler nicht von ungefähr auf dem zweiten Platz der Torschützenliste. Gleichwohl ist der TVO-Trainer davon überzeugt, dass die Gäste zu schlagen sind. „Das haben wir bereits im Hinspiel bewiesen. Leider haben wir uns seinerzeit das schon sicher geglaubte Spiel noch aus den Händen reißen lassen“, ärgert sich Winter noch immer über die beiden für ihn verschenkten Punkte. „Daher sind wir gut beraten, wenn wir eine konstante Leistung über 60 Minuten abrufen. Dafür müssen wir im Gegensatz zur Partie in Achim aber mutiger auftreten.“ Personell dürfte es keine großen Veränderungen geben. Zwar sind Marc Lange und Marlon Hencken zurück im Training, doch für einen Einsatz ist es noch zu früh. Ob Torhüter Jonas Lüdersen wieder zur Verfügung steht, ist fraglich, da er unter der Woche das Training abgebrochen hat.