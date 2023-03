TV Oyten: Weibliche A-Jugend bestätigt beim 49:22 Aufwärtstrend

Oytens Sebastian Kohls freute sich über das 49:22. © Verein

In einem Nachholspiel der Handball-Landesliga bezwang die weibliche A-Jugend des TV Oyten die JMSG HSG Hude/Falkenburg-Elsflether TB klar 49:22 (19:14).

Oyten - Die Mannschaft von Trainer Sebastian Kohls steht drei Spieltage vor Saisonende mit 20:10 Punkten auf Platz vier und bestätigte mit dem dritten Sieg in Folge den Aufwärtstrend. „Wir haben das Spiel von Beginn an kontrolliert und unsere Hausaufgaben aus der Partie gegen Arsten gemacht“, so Oytens Trainer. Nach gutem Start und der 9:4-Führung (10.) blieb es bis zum Wechsel bei dem Vorsprung.

Kohls: „Von Beginn an kontrolliert“

Mit vier Toren in Folge meldete sich die Heimsieben im zweiten Durchgang zurück. Hude nahm bereits jetzt eine Auszeit. Die zeigte allerdings keine Wirkung. Oyten diktierte weiter das Geschehen und lag beim Abpfiff mit 27 Toren vorne. Am Sonntag geht es zum Tabellenletzten TV Neerstedt.

Tore TV Oyten: Svea Helmke (10/1), Hannah Leontine Martens (6), Tarja Mosel (2), Berit Waterkamp (3), Esther Grönke (3), Jule Marie Meinke (3), Kim Laura Schmelz 7), Mira Husemann (3), Mia Geßler (1), Malte Waterkamp 8/1), Maja Hidde (3). bos