Oytens Hoffnung ist nur von kurzer Dauer – 5:9

Von: Björn Drinkmann

Unterstrich seine gute Form mit zwei Siegen: Oytens Oliver Helming. © wes

Die Erfolgsserie ist gerissen: Nachdem Tischtennis-Bezirksoberligist TV Oyten zuletzt dreimal in Folge gewonnen hatte, musste sich das Team um Spitzenspieler Oliver Helming beim ATSV Habenhausen II unglücklich mit 5:9 geschlagen geben.

Oyten – Schon die Doppel liefen für den TVO nicht optimal. Oliver und Bastian Helming unterlagen in drei Sätzen gegen Huseini/Lüßen und warten damit noch immer auf den ersten Sieg. Im Anschluss behaupteten sich Franz König und Arne Fichtner, die damit weiterhin ungeschlagen sind, erwartungsgemäß mit 3:1 gegen Severin/Kuhn. Dennoch sahen sich die Gäste einem 1:2-Rückstand gegenüber, da sich Thomas Gebbert und Nico Schwarz, obwohl sie in allen Sätzen aussichtsreich in Führung (9:6/9:7/7:5) gelegen hatten, mit 0:3 geschlagen geben mussten. König unterlag dann deutlich gegen den starken Huseini. Der gut in Form befindliche Oliver Helming gewann nach Problemen im ersten Satz doch noch mehr als deutlich gegen Lüßen (8:11, 11:6, 11:4, 11:1). Dafür wusste Thomas Gebbert im entscheidenden fünften Satz beim 10:9 einen Matchball nicht zu nutzen – 10:12. Chancenlos war indes Nico Schwarz. Dafür konnte Arne Fichtner sein Spiel drehen und gewann gegen Kuhn und auch der 14-jährige Bastian Helming gewann nach tollem Spiel mit 3:1 gegen Hohmann. Oytens Youngster wird immer stärker, sodass von ihm künftig noch einiges zu erwarten ist. Als dann auch noch sein Vater Oliver sein zweites Einzel souverän gegen Huseini gewann, keimte bei den Gästen nach dem 5:5 wieder Hoffnung auf. Allerdings war die nur von kurzer Dauer. Denn König, Gebbert und Schwarz mussten sich im Anschluss auch in ihrem zweiten Einzel geschlagen geben, wobei Gebbert bereits 2:0 und König 2:1 in Sätzen geführt hatte. Fichtner verlor danach die Geduld und unterlag Noppenspieler Severin zum 5:9-Endstand. „Wir sind maßlos enttäuscht. Aber im Tischtennis gibt es immer wieder so Tage, an denen wenig klappt. Ab sofort gucken wir nach vorne und hoffen, dass wir am kommenden Wochenende gegen Otterndorf und Bremen Sebaldsbrück wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. Schließlich soll die gute Hinrunde und mannschaftliche Leistung weiter belohnt werden“, erklärt Oytens Teamsprecher Nico Schwarz. Doch bei aktuell 10:8-Punkten sieht es für die Oytener in Sachen Klassenerhalt auch weiterhin gut aus. bdr