Oytens Fitschen erwartet motivierte Ritterhuder

Von: Frank von Staden

Teilen

Fraglich: Tom Witte. © Privat

Von der Papierform her eigentlich ein klares Ding, das da Fußball-Bezirksligist TV Oyten am Freitagabend (19 Uhr) auf heimischem Terrain einfahren müsste, stellt sich doch das Tabellenkellerkind TuSG Ritterhude an der Stader Straße vor.

Oyten – Oytens Coach Jan Fitschen hebt da aber mal ganz schnell mahnend den Zeigefinger und verweist auf die zuletzt recht ordentlich bestrittenen Partie der Gäste, „die immer besser in Tritt kommen und nach dem verkorksten Saisonstart nun langsam in die Spur finden. Ich erwarte einen schwer einzuschätzenden und hoch motivierten Gegner.“ Unter der Woche haben die Gastgeber vor allem an einer effektiveren Vorwärtsbewegung gearbeitet. Fitschen: „Ich hoffe, dass das schon gegen Ritterhude Früchte tragen wird!“

Personell muss er hinter Abwehrstratege Tom Witte noch ein Fragezeichen setzen, der sich vergangene Woche die Hand verletzt hatte. Dienstlich verhindert ist indes Moritz Krimmer.