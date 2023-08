TV Oyten Vampires: Thomas Cordes bisher zufrieden

Von: Björn Lakemann

Handball-Drittligist TV Oyten startete mit zwei Siegen in die Vorbereitung. Thomas Cordes, Trainer des Aufsteigers, hat noch einiges zu feilen. Mit dem breiten Kader seiner Vampires und dem bisherigen Verlauf zeigt sich der Ottersberger aber recht zufrieden.

Oyten – Nach den Feierlichkeiten um den Aufstieg in die 3. Liga liegt bei den Damen des TV Oyten mit Beginn der Vorbereitung der Fokus wieder auf den elementaren Grundlagen des Handballs. „Wir haben an kleinen Stellschrauben insbesondere im athletischen Bereich gedreht. Denn uns erwartet eine knüppelharte Saison, in der wir als Team funktionieren müssen“, mutmaßt Chefcoach Thomas Cordes. Wie der Ottersberger Versicherungskaufmann, der bestens mit Co-Trainerin Carolin Sunder, Torwarttrainer Sören Böttcher sowie Athletik- und Präventionstrainerin Alexandra Sunder harmoniert, anmerkt, sollen die Vampires von allen Positionen zu Toren kommen.

„Wir brauchen alle fünf Linkshänderinnen“

Dazu dient selbstredend auch ein gesunder Konkurrenzkampf. In erster Linie die fünf Linkshänderinnen Sarah Kennerth, Madita Woltemade, Zugang Marie Majewski sowie die A-Jugendlichen Kim-Laura Schmelz und Maja Hidde sorgen als unterschiedliche Spielertypen für die wichtige Unberechenbarkeit auf der rechten Seite. Ob dieser Umstand ein Luxusproblem sei, vermag Cordes (noch) nicht zu beantworten. Nur soviel: „Wir brauchen sie alle.“ Dadurch wird dem Oytener Weg mit Einbindung von jungen Akteuren wieder Genüge getan. Weitere hochkarätige Neuerwerbungen wie Keeperin Larissa Gährdes und Jessica Repty wollen auch ihr Scherflein zur Spielstärke beitragen.

Der komplette Kader soll in die Lage versetzt werden, auf verschiedene Spielsituationen – sowohl defensiv als auch offensiv – reagieren zu können. B-Lizenzinhaber Cordes fühlt sich unwillkürlich an seine Zeit als Bundesligatrainer mit Oytens A-Jugend erinnert: „Unser Team muss lernen, mit Drucksituationen umzugehen. Wir müssen unser Anlaufverhalten noch verbessern sowie die Weiterentwicklung jeder einzelnen Spielerin forcieren.“

Gegen Arsten und Heidmark viel rotiert

Damit das gelingt, wurden bereits Tests gegen Oberligisten absolviert. Zum Start der vielen Vorbereitungsspiele gab Oberligaaufsteiger TuS Arsten seine Visitenkarte in der Pestalozzihalle ab. Beim 41:30 sah Oytens Übungsleiter einen prächtigen Auftakt. Im zweiten Vergleich gelang gegen die HSG Heidmark, immerhin Dritter in der Oberliga Niedersachsen, ein deutlicher 36:29-Erfolg.

Cordes sucht perfekte Abstimmung im Innenblock

„Wir haben viel rotiert und kommen immer weiter in unserer Entwicklung. Es war aber zu sehen, dass wir noch an der Abstimmung im neuformierten Innenblock arbeiten müssen. Allerdings haben wir bis zum Saisonstart noch ausreichend Zeit“, verweist der 38-jährige gebürtige Achimer noch gut vier verbleibende Wochen. Für den Innenblock stehen mit Jasmin Johannesmann, Sabine Peek, Lena Prütt, Neuzugang Jessica Repty oder auch Madita Woltemade gleich fünf Kandidatinnen zur Verfügung.

Das erste Mal auf Drittliga-Beutezug gehen die Vampires am 2. September beim TV Hannover-Badenstedt. Eine Woche später steht der erste Heimauftritt gegen die Bundesligareserve des VfL Oldenburg an. „Wir bekommen sicherlich ordentlich Gegenwind in der neuen Spielklasse. Doch wir sind gut beraten, auf uns und nicht auf die Gegner zu schauen“, appelliert Cordes an den Glauben an die eigene Stärke, der in der Vorsaison den schon verloren geglaubten Aufstieg bescherte.