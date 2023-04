Carolin Sunder: „Auf der Deckung liegt der Fokus“

Von: Kai Caspers

Einsatz fraglich: Oytens Jasmin Johannesmann. © häg

Eine Woche vor dem Gipfeltreffen gegen Friedrichsfehn gilt es für die Oberliga-Handballerinnen des TV Oyten noch die Pflichtaufgabe in Findorff zu lösen.

Oyten – Wollen die Damen des Handball-Oberligisten TV Oyten Vampires auch weiterhin ein Wörtchen im Kampf um die Meisterschaft mitreden, darf sich das Team von Carolin Sunder in der Partie bei der SG Findorff (Sa., 18.15 Uhr) keinen Ausrutscher erlauben.

Das weiß auch Sunder. „Natürlich sind wir der Favorit und nehmen diese Rolle auch an. Aber Findorff ist in eigener Halle deutlich stärker und hat dort neun von den bisherigen 13 Punkten geholt“, warnt Oytens Trainerin davor, die Partie beim Tabellenvorletzten als Selbstgänger zu bezeichnen. „Zum einen spielen wir ohne Backe und auch die Halle ist ziemlich unangenehm. Daher legen wir den Fokus erneut auf eine gute Deckung, um über Ballgewinne zu einfachen Toren zu kommen“, gibt Sunder als Marschroute vor. Gefahr droht bei Findorff in erster Linie von der Ex-Oytenerin Jessica Radziej und Femke Bornhorn. Zudem gilt es die Kreise von Cosima Philipsen einzuengen. „Sie führt glänzend Regie und ist definitiv eine Verstärkung für Findorff. Aber letztlich wollen wir in erster Linie auf uns gucken“, sagt Oytens Trainerin. Offen ist noch, ob Bryana Newbern und Jasmin Johannesmann (beide krank) mit dabei sein können. kc