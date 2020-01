Oytens B-Jugend agiert viel zu zaghaft – 9:21

+ Markierte zwei Tore bei der Oytener 9:21-Niederlage: Clara-Marie Borchert. Foto: häg

Oyten – Im Rückspiel der Handball-Landesliga musste sich die von Yvonne Geßler und Isa Petrolli trainierte weibliche B-Jugend des TV Oyten in eigener Halle erneut dem aktuellen Tabellenzweiten HSG Phönix klar mit 9:21 (4:9) geschlagen geben. Die Gäste zogen in einer torarmen ersten Hälfte auf 8:0 (19.) weg. Erst dann kam Oyten per Siebenmeter zum Anschlusstreffer. Bis zur Pause konnten die Gastgeber den Rückstand noch auf fünf Tore verringern.