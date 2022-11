TV Oyten: Abwehr überragt gegen Oldenburg – 28:15

Von: Ulf Horst von der Eltz

Teilen

Das Bild täuscht: Timo Blau war mit seinem TV Oyten kein Tiefflieger – vielmehr fertigten die Vampires-Überflieger den TvdH Oldenburg am Sonntagabend in der Oberliga gleich mit 28:15 ab. © Hägermann

Handball-Oberligist TV Oyten kommt immer besser in Fahrt: Der Aufsteiger fertigte am Sonntagabend in der Handball-Oberliga den TvdH Oldenburg gleich mit 28:15 (16:10) ab und kletterte mit dem dritten Saisonsieg auf den neunten Rang.

Oyten – Kein Wunder, dass Marc Winter hellauf begeistert war. „Wir haben heute mit einer überragenden Abwehr dem Vorjahres-Dritten den Zahn gezogen. Zwar fehlten bei Oldenburg einige Spieler, aber diese Mannschaft musst du erst mal so dominieren“, fand der Trainer ein dickes Lob. Die Deckungsarbeit seines Kollegen Lars Müller-Dormann trägt langsam reichlich Früchte. Und da die Oytener diesmal über komplette 60 Minuten Tempo und Druck aufrecht erhielten, durften die Fans eine rundum gelungene Vorstellung bestaunen.

Julis Timm im Tor mit Top-Job

Nachdem die Heimsieben 4:7 (11.) in Rückstand geraten war, nahm das Trainer-Duo eine Auszeit, brachte für Keeper Jona Lüdersen, der keinesfalls enttäuschte, Julius Timm zwischen die Pfosten. Der seit zwei Wochen wieder in den Einheiten befindliche Torhüter ließ in den restlichen 48 Minuten nur acht (!) Treffer zu. „Er profitierte natürlich auch von der grandiosen Abwehrarbeit. Dennoch ein bärenstarkes Match“, meinte Winter.

Von den fünf Treffern nach der Pause erzielte der Gast nur zwei durch gebundenes Spiel – eine deutliche Sprache. Die Vampires agierten vorne im Sechs-gegen-Sechs stets geduldig, markierten Tore von Außen. Winter: „Da war Oldenburg mit dem Endergbnis gut bedient.“

Tore TV Oyten: Lange (2), Hencken (4/3), Brüns (6), Zitnikov (11/3), Fischer (2), Sell (2), Timm (1).